Референдум: до Барселони в'їхала колона тракторів

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Трактори на підтримку референдуму (англійська мова)

Колони тракторів із однозірковими прапорами Каталонської незалежності збираються в містах регіону на підтримку референдуму в неділю, забороненого іспанським урядом.

Прихильники вітали колону тракторів, що отримала назву Tractorada, коли вона проїхала центральними вулицями каталонської столиці Барселони, пройшовши повз славетний Храм Святого Сімейства архітектора Антоніо Гауді.

Каталонські лідери, нарешті, показали скриньки для голосування, які вони планують використовувати в неділю.

Іспанський уряд знову заявив, що не допустить референдуму, який, на погляд Мадрида, є неконституційним.

Копирайт изображения AFP Image caption Пожежники розгорнули великий банер за незалежність у Барселоні

Це мить істини для Каталонії, де протягом останніх п'яти років децентралізований уряд регіону вимагав проведення референдуму про незалежність від Іспанії, передає з Барселони кореспондент BBC Тома Баррідж.

Згідно із законом, прийнятим місцевим парламентом, як кажуть каталонські лідери, незалежність від Іспанії може бути проголошена протягом 48 годин після голосування.

"Після офіційного оголошення результатів, що повинно тривати кілька днів, існує 48 годин для проголошення незалежності, але це не виключає можливості в ніч 1-го [неділю] закликати провести переговори і політично врегулювати цю ситуацію", - заявив в інтерв'ю BBC каталанський президент Карлес Пуджемон у п'ятницю.

Навіщо трактори?

Копирайт изображения AFP Image caption Сотні каталанських фермерів прибули до Барселони

"Тракторади" прибули у п'ятницю і до міст Жирона та Таррагона.

"Ми просимо, щоб трактори були мирно припарковані біля виборчих дільниць, і якщо їх намагатимуться закрити, то трактори в цьому перешкодять або зроблять це якомога складнішім", - сказав в інтерв'ю гентству AFP представник групи фермерів Джерар Батайя.

"Просто залиште їх там, не йдучи далі".