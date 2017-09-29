Екс-канцлер Німеччини очолив Роснефть попри критику на батьківщині

Копирайт изображения AFP Image caption Німці запідозрили колишнього канцлера в намірах сприяти просуванню російських інтересів

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер став головою ради директорів російського державного нафтового велета "Роснефть", незважаючи на гостру критику цього призначення на батьківщині.

Це призначення поглиблює його суперечливі зв'язки з Москвою.

Він відомий своєю давньою дружбою з російським президентом Володимиром Путіним.

Західні країни ввели санкції проти компанії "Роснефть" після того, як Росія в 2014 році анексувала український Крим.

Голова комітету із закордонних справ німецького парламенту сказав, що призначення пана Шредера "неймовірне".

Німецький мовник Deutsche Welle цитує слова Норберта Реттгена про те, що Шредер "наживається" на своїй колишній посаді канцлера.

У серпні канцлерка Німеччини Ангела Меркель критикувала пана Шредера, коли його тільки номінували очолити правління компанії "Роснефть".

У п'ятницю, 29 вересня, акціонери проголосували за затвердження його кандидатури.

Ґергард Шредер був канцлером Німеччини від 1998 по 2005 рік.

Ще на посаді канцлера він був відданим прихильником планів побудувати трубопровід між Росією і Німеччиною консорціумом "Північний потік" і наприкінці свого перебування при владі підписав відповідну угоду.

Після відставки з посади канцлера він був головою комітету акціонерів "Північного потоку".