Доба в АТО: 16 обстрілів, 4 поранених
- 30 вересня 2017
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За повідомленням прес-центру Штабу АТО, 29 вересня переважна кількість обстрілів перемістилася з Донецького на Приморський напрямок.
Бойовики застосовували міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети.
Загалом за минулу добу позиції українських військових зазнали 16 обстрілів. Четверо зазнали поранень.