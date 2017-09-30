Доба в АТО: 16 обстрілів, 4 поранених

Копирайт изображения UNIAN

За повідомленням прес-центру Штабу АТО, 29 вересня переважна кількість обстрілів перемістилася з Донецького на Приморський напрямок.

Бойовики застосовували міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети.

Загалом за минулу добу позиції українських військових зазнали 16 обстрілів. Четверо зазнали поранень.