Американський міністр пішов у відставку на тлі скандалу із приватними літаками

Копирайт изображения Reuters Image caption У липні президент Трамп пожартував, що у разі, як Том Прайс не зможе втілити план респубілканців у галузі медицини, то піде у відставку

Американський міністр охорони здоров'я Том Прайс подав у відставку після того, як його звинуватили у використанні приватних літаків для офіційних подорожей.

Перед цим він перепросив за 26 польотів приватними літаками, які він зробив від травня цього року, і які коштували американським платникам податків 400 тисяч доларів.

Посадові особи у США, за винятком тих, чия діяльність пов'язана із питаннями державної безпеки, повинні користуватися комерційними рейсами, виконуючи свої державні обов'язки.

Увага громадськості також прикута до ще трьох членів адміністрації президента Трампа, які користуються приватними літаками.

У заяві Білого Дому йдеться про те, що президент Трамп прийняв відставку міністра охорони здоров'я. Виконувати обов'язки міністра буде Дон Райт, колишній заступник Прайса.

У листі із проханням про відставку, який цитує New York Times, Том Прайс висловлює жаль з приводу того, що "останні події відволікли увагу" від роботи, яку здійснює його міністерство.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Том Прайс пообіцяв платникам податків відшкодувати витрати за місця у приватному літаку

Розслідування, яке провадив новинний сайт Politico, показало, що подорожі пана Прайма коштували понад мільйон доларів.

На додачу до 400 тисяч доларів, що пішли на оплату приватних літаків, до цієї суми увійшли витрати на військовий літак, на борту якого міністр літав у закордонні відрядження.

Раніше президент Трамп заявив, що "не радий" цим витратам.

Екс-міністр пообіцяв відшкодувати витрати на приватні літаки, заявивши, що "платники податків не втратять і копійки за мої місця на цих літаках".

Надто великий скандал, щоб ігнорувати

Ентоні Зуркер, BBC News, Вашингтон

У липні Дональд Трамп заявив, що у разі, як Тому Прайсу на вдасться провести медичну реформу респубілканців через Конгрес, його буде звільнено. Усі посміялися.

Скасувати Obamacare цього тижня знову не вдалося, і пан Прайс пішов. Ніхто вже не сміється. Принаймні, серед республіканців.

Насправді ситуація є значно складнішою. Скандал довкола витрат пана Прайса на подорожі приватними літаками, що стрімко зростали, набув надто великих масштабів, аби його можна було ігнорувати. Надмірні витрати, що так відрізнялися від поведінки попередньої адміністрації, також суперечили і обіцянками президента Трампа покласти край непотрібним витратам.

Якби пану Прайсу владося забезпечити законодавчу перемогу, якої так прагнув президент, він, напевне, зберіг би посаду. Та довелося йти на ешафот.

Ризики для нинішньої адміністрації на цьому не вичерпані. Інші посадовці також "прославилися" своїми витратами на офіційні подорожі. Старший радник президента Келліен Конвей також літала разом із Томом Прайсом, а це вже означає, що скандал може поширитися і на Білий дім.

Створено прецедент, який означає, що такі примхи можуть коштувати посади.

Тим часом ще троє членів адміністрації президента Трампа зазнали критики через польоти приватними літаками під час виконання обов'язків:

міністр внітрішніх справ Райян Зінке літав із Лас Вегаса до Монтани у червні на приватномі літаку, що кошутвало платникам податків понад 12 тисяч доларів, - пишуть Politico та Washington Post

міністра фінансів Стівена Мнучіна звинувачують у тому, що він із дружиною літав подивитися на затемнення сонця минулого місяця

голова Агенції із захисту довкілля Скотт Прюітт витратив понад 58 тисяч доларів на не-комерційні авіаквитки

На додачу до подорожі у Монтану, до якої літають комерційні рейси, міністра внутрішніх справ Зінке звинувачують у використанні приватного літака для польоту на американські Віргінські острови у березні і військового літака для поїздки у Норвегію у травні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністра внутрішніх справ Райяна Зінке звинувачують у використанні приватних літаків та маршрутах, які обслуговуються комерційними компаніями

Речник міністра внутрішніх справ Хізер Свіфт заявила, що так само, як і його попередники на цій посаді, пан Зінке "літав чартерними рейсами тоді, коли комерційні рейси були недоступними".

"Усі подорожі отримали схвалення від офісу з питань етики перед бронюванням, а чартерні рейси пройшли додаткову перевірку", - зазначила речниця.