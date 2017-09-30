Українці отримали 14 медалей на Іграх Нескорених

Копирайт изображения AFP Image caption Засновник Ігор нескорених принц Гаррі із членами української команди

За підсумками змагань, що відбувалися у Торонто, українська збірна отримала 8 золотих, 4 срібних і 2 бронзові медалі.

У команді такий результат назвали "фантастично вдалим".

"Враховуючи, що наша команда - одна з найменших - лише 15 людей основного складу, то хочеться вірити, що команда #InvictusGamesTeamUkraine переконала увесь світ, що наші війсьові - сильні духом та тілом і ніколи не піддаються ні ворогам, ні життєвим обставинам!" - йдеться у повідомленні української команди на сторінці у Facebook.

Копирайт изображения facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine Image caption У плаванні українець Павло Будаєвський отримав чотири "золота"

Найрезультативнішим учасником ігор в українській збірній став Павло Будаєвський, який отримав 4 золоті медалі у плаванні.

"Ігри Нескорених" (Invictus Games) у 2014 році заснував Генрі, принц Уельський. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків.

Україна цього року вперше отримала право взяти участь в "Іграх Нескорених", як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід в АТО.

15 українських спортсменів змагалися у таких видах спорту: атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах та велоспорт на шосе.