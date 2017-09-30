Мінфін США: санкції проти Росії запрацюють 28 листопада

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Нові санкції проти Росії набудуть чинності 28 листопада 2017 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів США.

Санкції регламентують 1 і 2 директиви, які також оприлюднив Мінфін США. Вони мають обмежити фінансування банків і компаній нафтогазового сектора Росії.

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю підписав меморандум про розподіл між держсекретарем, міністром фінансів і директором національної розвідки повноважень щодо посилення санкцій щодо Росії, Ірану і КНДР. Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон керуватиме санкціями проти Росії, Ірану та Північної Кореї.

Пан Тіллерсон також буде працювати над закріпленням санкцій, які ввела адміністрація колишнього президента США Барака Обами через ситуацію в Україні.

Агентство Reuters пише, що меморандум є першим кроком президента Трампа в питанні імплементації закону про санкції щодо Росії, КНДР і Ірану.

На початку серпня президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає додаткові санкції проти Росії.

Обидві палати американського конгресу раніше підтримали законопроект, який також включає заходи проти Ірану та Північної Кореї.

Сам пакет - це великий обсяг документів, який об'єднує і доповнює вже чинні санкції.

Головне в новому законі - те, що він позбавляє президента можливості скасовувати санкції проти Росії без дозволу конгресу.

Закон не запроваджує напряму жодних нових заходів і не зобов'язує президента їх вводити. Однак він передбачає можливість запровадження нових санкцій проти інвесторів з будь-якої країни, наприклад, за участь у спорудженні російських експортних трубопроводів.