Держсекретар Тіллерсон: Північна Корея і США "мають прямий контакт"

Копирайт изображения Reuters Image caption Рекс Тіллерсон у Китаї під час зустрічі з Президентом Сі Цзіньпіном та іншими високопосадовцями

США перебувають у "прямому контакті" з Північною Кореєю, заявив державний секретар Рекс Тіллерсон під час візиту до Китаю.

Він зазначив, що Вашингтон "робить спроби" знайти можливість вести переговори з Пхеньяном.

"У нас є канали зв'язку з Пхеньяном. Ми не в безвихідній ситуації", - зазначив він під час поїздки до Китаю.

Останнім часом Північна Корея та США ведуть "гарячий" обмін заявами, але раніше не було відомо, що вони "мали зв'язок".

3 вересня Північна Корея провела черговий випробувальний вибух ядерного заряду. За оцінками, його потужність в рази перевищила потужність бомби, яка знищила у 1945 році Хіросіму.

Під час виступу на Генасамблеї ООН у вересні президент США зазначив, що Америка знищить Північну Корею, якщо їй доведеться захищати себе чи своїх союзників.

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Після цієї емоційної промови пана Трампа, лідер КНДР назвав її "випадком шизофренії".

"Божевільного американського дідугана неодмінно, напевно, буду приборкувати вогнем!" - сказав пан Кім на державному телебаченні.

А пан Трамп у відповідь заявив, що йому "немає діла до страждань свого народу".

"Кім Чен Ину з Північної Кореї - очевидно, божевільному, якому немає діла до голоду і вбивств свого народу - доведеться витримати випробування, якого ще не було!" - написав він у Twitter.