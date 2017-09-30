Борис Джонсон озвучив чотири умови щодо "брекзиту"

Копирайт изображения PA Image caption Борис Джонсон не вперше висловлює свою точку зору по "брекзиту"

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон вчергове висловився щодо "брекзиту" на противагу пропозиціям прем'єр-міністра Терези Мей.

В інтерв'ю британському таблоїду Sun пан Джонсон стверджує, що перехідний період після виходу Британії із ЄС не має тривати понад два роки. А поки він триває, Британія не повинна підкорятися ніяким новим європейським законам і укладенням.

Прем'єр-міністр Тереза Мей раніше пообіцяла дослухатися до сумнівів молодих виборців після того, як очолювана нею Консервативна партія не отримала більшості на минулих загальних виборах улітку.

У неділю в Манчестері відкривається партійний з'їзд Консервативної партії, і пані Мей планує відновити свій авторитет, який похитнувся.

Про "брекзит", переговори щодо якого тривають із ЄС вже півроку, Тереза Мей зазначила, що вона хоче домогтися кращих умов для Британії, а також планує зробити так, аби умови життя і працевлаштування були більш справедливими, особливо для молодого покоління.

Вона виклала своє бачення "брекзиту" в своєму нещодавньому виступі у Флоренції, де підтвердила, що Британія залишить ЄС у березні 2019 року.

Однак не минуло й тижня, як Борис Джонсон зробив свою заяву щодо цього питання.

Місцеві оглядачі розцінюють це як прагнення міністра зробити неформальний виклик пані Мей на посаді прем'єра і лідера партії.

Пан Джонсон вже розповідав про те, як бачить вихід Британії із ЄС у статті в газеті Daily Telegraph, після чого пані Мей була змушена заявити: "Управління урядом здійснюється з голови".

У своєму інтерв'ю Sun міністр закордонних справ назвав чотири умови "брекзиту":

Перехідний період має бути не більше двох років.

Британія має відмовитися від нових регуляцій ЄС, які ввели у цей період.

Ніяких виплат для доступу до спільного ринку після закінчення перехідного періоду.

Британія не має дублювати закони ЄС, щоб мати доступ до спільного ринку.

Пан Джонсон також зазначив, що Британії зараз треба "вірити в себе".

Він також торкнувся й інших аспектів, закликавши до більш швидкого зростання мінімальної заробітної плати і зарплат бюджетників.

Втім, запевнення щодо "брекзиту" не поділяє лідер шотландських консерваторів Рут Девідсон, яка заявила в інтерв'ю газеті Times, що люди не вірять в оптимізм щодо життя поза межами Євросоюзу.

"Піти - означає піти"

У той же час група парламентаріїв-євроскептиків, що об'єдналася під гаслом "Піти - означає піти", закликає до того, щоб британська сторона покинула переговори по "брексіту", якщо до Різдва з ЄС не вдасться домовитися за умовами вільної торгівлі.

Ця ж група закликає Терезу Мей прискорити переговори і не боятися піти без укладання угоди.

Там також висловлюють побажання, аби з моменту виходу з ЄС британські суди перестали підкорятися рішенням Європейського суду, і щоб Британія могла вести переговори, підписувати і впроваджувати торгові угоди з іншими країнами під час перехідного періоду.

Копирайт изображения Bristol Port Company Image caption Євроскептики закликають озвучити ЄС ультиматум

Ця група євроскептиків планує тиснути на прем'єрку щодо "брекзиту" під час партійної конференції в Манчестері.

Вони стверджують, що Британія має заявити Брюсселю до кінця цього року: якщо серйозного прориву на переговорах щодо нової торговельної угоди з ЄС не буде, то вона готова повернутися до встановлених СОТ правил.

Ультиматум ЄС , на їхню думку, посилить позицію Британії у переговорах з інших питань.

Однак критики цієї стратегії вказують, що правила СОТ можуть привезти до нових мит на експорт і імпорт.