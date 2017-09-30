Борис Джонсон озвучив чотири умови щодо "брекзиту"
Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон вчергове висловився щодо "брекзиту" на противагу пропозиціям прем'єр-міністра Терези Мей.
В інтерв'ю британському таблоїду Sun пан Джонсон стверджує, що перехідний період після виходу Британії із ЄС не має тривати понад два роки. А поки він триває, Британія не повинна підкорятися ніяким новим європейським законам і укладенням.
Прем'єр-міністр Тереза Мей раніше пообіцяла дослухатися до сумнівів молодих виборців після того, як очолювана нею Консервативна партія не отримала більшості на минулих загальних виборах улітку.
У неділю в Манчестері відкривається партійний з'їзд Консервативної партії, і пані Мей планує відновити свій авторитет, який похитнувся.
Про "брекзит", переговори щодо якого тривають із ЄС вже півроку, Тереза Мей зазначила, що вона хоче домогтися кращих умов для Британії, а також планує зробити так, аби умови життя і працевлаштування були більш справедливими, особливо для молодого покоління.
Вона виклала своє бачення "брекзиту" в своєму нещодавньому виступі у Флоренції, де підтвердила, що Британія залишить ЄС у березні 2019 року.
Однак не минуло й тижня, як Борис Джонсон зробив свою заяву щодо цього питання.
Місцеві оглядачі розцінюють це як прагнення міністра зробити неформальний виклик пані Мей на посаді прем'єра і лідера партії.
Пан Джонсон вже розповідав про те, як бачить вихід Британії із ЄС у статті в газеті Daily Telegraph, після чого пані Мей була змушена заявити: "Управління урядом здійснюється з голови".
У своєму інтерв'ю Sun міністр закордонних справ назвав чотири умови "брекзиту":
- Перехідний період має бути не більше двох років.
- Британія має відмовитися від нових регуляцій ЄС, які ввели у цей період.
- Ніяких виплат для доступу до спільного ринку після закінчення перехідного періоду.
- Британія не має дублювати закони ЄС, щоб мати доступ до спільного ринку.
Пан Джонсон також зазначив, що Британії зараз треба "вірити в себе".
Він також торкнувся й інших аспектів, закликавши до більш швидкого зростання мінімальної заробітної плати і зарплат бюджетників.
Втім, запевнення щодо "брекзиту" не поділяє лідер шотландських консерваторів Рут Девідсон, яка заявила в інтерв'ю газеті Times, що люди не вірять в оптимізм щодо життя поза межами Євросоюзу.
"Піти - означає піти"
У той же час група парламентаріїв-євроскептиків, що об'єдналася під гаслом "Піти - означає піти", закликає до того, щоб британська сторона покинула переговори по "брексіту", якщо до Різдва з ЄС не вдасться домовитися за умовами вільної торгівлі.
Ця ж група закликає Терезу Мей прискорити переговори і не боятися піти без укладання угоди.
Там також висловлюють побажання, аби з моменту виходу з ЄС британські суди перестали підкорятися рішенням Європейського суду, і щоб Британія могла вести переговори, підписувати і впроваджувати торгові угоди з іншими країнами під час перехідного періоду.
Ця група євроскептиків планує тиснути на прем'єрку щодо "брекзиту" під час партійної конференції в Манчестері.
Вони стверджують, що Британія має заявити Брюсселю до кінця цього року: якщо серйозного прориву на переговорах щодо нової торговельної угоди з ЄС не буде, то вона готова повернутися до встановлених СОТ правил.
Ультиматум ЄС , на їхню думку, посилить позицію Британії у переговорах з інших питань.
Однак критики цієї стратегії вказують, що правила СОТ можуть привезти до нових мит на експорт і імпорт.