Зіткнення у шведському Гетеборзі: десятки затриманих

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція слідкує за протестом

Демонстрація неонацистів у шведському місті Гетеборг закінчилася зіткненнями з антифашистами та поліцією.

Угрупування "Північний рух опору" (NMR) планувало провести в суботу марш через центр Гетеборга.

За словами представника поліції, зіткнення між поліцейськими і активістами NMR почалися після того, як учасники маршу спробували відійти від встановленого для них маршруту.

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Десятки людей затримали, у тому числі і лідера угруповання, повідомляє шведська преса.

Повідомляється, що серед затриманих є і активісти, які виступали проти демонстрації неонацистів.

На марш у Гетеборг прибуло кілька сотень неонацистів, а також антифашистів, які вишикувалися по маршруту цієї ходи.

Деякі газети в Швеції повідомляють, що бійка почалася після того, як у неонацистів полетіло каміння, а ті, зі свого боку, спробували пройти через кордон поліції.

За словами представників влади, дозвіл на проведення маршу минув о 15:00 за місцевим часом, тоді затримали понад 30 людей.

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Угруповання NMR не заборонена в Швеції. На своєму сайті організація називається націонал-соціалістичною. Так називала себе партія Гітлера.

Угруповання виступає проти імміграції, а також бореться зі "світовою сіоністською елітою", повідомляють вони на своєму сайті.

NMR також виступає за створення єдиної скандинавської держави разом із сусідніми країнами.

Агентство Reuters повідомляє, що поліція очікувала спалаху насильства, і до Гетеборга підтягнули додаткові поліцейські сили з інших регіонів Швеції.

Крім того, про всяк випадок у місцевих в'язницях створили 350 тимчасових вільних місць.