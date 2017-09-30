Штаб АТО: троє українських військових поранені

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Протягом 30 вересня бойовики найбільше обстрілювали позиції ЗСУ на приморському і донецькому напрямках. Про це повідомили у штабі АТО.

Бойовики тричі відкривали вогонь із різних видів озброєння на південно-східних околицях Авдіївки, там двоє українських військових були поранені.

Ще один військовий ЗСУ отримав поранення в районі Пісків, коли бойовики вели вогонь біля шахти Бутівка.

На приморському напрямку в районі Водяного бойовики тричі застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети.

Також стріляли по опорних пунктах ЗСУ поблизу Богданівки і Широкиного.