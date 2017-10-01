Режисер Сенцов повідомив, що його етапують на Ямал

Копирайт изображения SERGEI VENYAVSKY/AFP Image caption Восени 2016 року Росія відмовилася передати Олега Сенцова Україні на запит українського Міністерства юстиції

Український кінорежисер Олег Сенцов вважає, що його етапують у північну колонію суворого режиму в селищі Харп на Ямалі, цитують слова кінорежисера на сайті громадської організації "Відкрита Росія".

У своєму листі із СІЗО Тюмені від 17 вересня 2017 року, пан Сенцов заперечив фізичне насильство над собою і повідомив, що стежить за подіями в Україні та Росії.

"У мене все нормально. Їду. Вивезли різко з Якутії і везуть в Ямало-Ненецький автономний округ. А там лише одне місце для відбування покарання - це легендарний Харп", - цитують слова пана Сенцова.

Він додав, що очільник МЗС України Павло Клімкін намагався до нього "додзвонитися на день народження у липні".

Кінорежисер підкреслив, що за рік у СІЗО йому видали лише дві листівки.

"Як і раніше не сумніваюся ні в успіху, ні в перемозі, ні в тому, що все буде добре і навіть дуже!", - резюмує у своєму листі пан Сенцов.

Кримського режисера Олега Сенцова у Росії засудили до 20 років в'язниці за звинуваченням в організації терористичного угрупування на півострові.

Він не визнає своєї провини і звинувачує російський суд у політичному переслідуванні.

У Москві вважають, що режисер є російським громадянином - 18 березня 2014 року усіх громадян України, що мешкали в Криму, автоматично оголосили громадянами Росії.

Сам Олег Сенцов наполягає, що має лише український паспорт.