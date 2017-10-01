Каталонці заздалегідь приходять на референдум, який не визнає Мадрид

Копирайт изображения Reuters Image caption Активісти ночували в школах, які обладнали як ділянки для голосування

Лідери Каталонії наполягають, що заборонений центральною владою Іспанії недільний референдум про незалежність регіону відбудеться, попри зусилля Мадрида стати на заваді.

У неділю вранці жителі Каталонії за кілька годин до офіційного початку голосування, почали шикуватися у черги на виборчих дільницях, які обладнали в школах. Подекуди біля входів стоять трактори, аби заблокувати поліцію.

Влада Каталонії заявляє, що до референдуму підготувалася і пророкує високу явку.

Виборчі дільниці відчиняться о 9 ранку за місцевим часом (10.00 за Києвом), але організатори закликали людей прийти раніше, аби "захистити" місця для голосування. Голосування триватиме до 20.00 за місцевим часом.

Влада Каталонії у соцмережах закликала жителів провінції не ігнорувати голосування і мирно опиратися діям поліції.

Копирайт изображения AFP Image caption Біля входів на деякі ділянки стоять трактори, щоб заблокувати поліцію

Неділя стане "важливим днем для демократії", сказав у інтерв'ю каталонському телеканалу TV3 віце-президент уряду Каталонії Оріол Джункерас.

"Ми подолали безліч перешкод, нас ніщо не зупинить, - додав він. - Якщо ми самі не захистимо свої права, то хто їх захистить?"

У бюлетенях для голосування лише одне питання: "Ви хочете, щоб Каталонія стала незалежною державою у формі республіки?", і два варіанти відповіді: "так" чи "ні".

Напередодні референдуму в Барселоні пройшла велика демонстрація противників голосування.

Копирайт изображения Reuters Image caption Виборці прийшли до шкіл пізно вночі, за кілька годин до їхнього відкриття

Демонстранти, розмахували іспанськими державними прапорами і транспарантами "Каталонія - це Іспанія", вийшли на центральну площу Барселони, де розташовуються будівлі регіонального уряду і міської мерії.

Один із учасників демонстрації спалив каталонський прапор, інші спробували зірвати транспарант із написом "Більше демократії!", що висів на мерії.

Референдум, який уряд Іспанії оголосив незаконним, розділив каталонців і може призвести до конституційної кризи в Іспанії.

У суботу поліція Іспанії заблокувала будівлі 1300 з 2315 шкіл у Каталонії, в яких планувалося відкрити виборчі дільниці.

Раніше поліція зайняла будівлю телекомунікаційного центру уряду Каталонії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Противники референдуму про незалежність Каталонії зібралися в суботу на демонстрацію в Барселоні

Мадрид направив у регіон тисячі поліцейських для забезпечення порядку і недопущення проведення референдуму. Додаткові сили поліції перебувають на двох кораблях у порту Барселони.

Іспанська влада напередодні референдуму конфіскувала бюлетені, накладала штрафи на великих каталонських чиновників і затримала десятки каталонських політиків.

Копирайт изображения AFP Image caption Мадрид відрядив у регіон тисячі поліцейських для підтримки порядку і недопущення референдуму

Джерела Reuters в іспанському уряді повідомляють, що поліція буде вирішувати самостійно, як виконати наказ щодо недопущення референдуму. Очільник поліції Каталонії закликав офіцерів не допустити застосування сили.

Багато з тих, хто вже перебуває у каталонських школах - це батьки та їхні діти, які відмовилися залишити будівлю після закінчення уроків у п'ятницю. Люди приносили спальні мішки або ночували на матах у спортзалі.

Каталонія - високорозвинена автономна область із населенням у 7,5 мільйонів на північному сході Іспанії, яка має свою мову, культуру і широкі права, але не є незалежною республікою за іспанською конституцією.

Під час місцевих виборів у 2015 році до влади в Каталонії прийшов альянс партій, які виступають за незалежність. Водночас майже 40% виборців підтримали партії, які висловилися проти.