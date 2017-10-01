Аеробус Air France здійснив екстрену посадку у Канаді

Копирайт изображения DAVID REHMAR Image caption Пасажири бачили з ілюмінатора пошкоджений двигун, від якого відвалилася частина деталей

Літак авіакомпанії Air France, що прямував рейсом AF66 із Парижа в Лос-Анджелес, був змушений здійснити аварійну посадку в канадському місті Гус-Бей після відмови одного з двигунів.

На борту найбільшого в світі пасажирського літака, двопалубного аеробуса A380, перебували 496 пасажирів і 24 члени екіпажу.

Один із чотирьох двигунів лайнера відмовив, коли літак пролітав на захід від Гренландії, частина деталей двигуна відвалилася.

Лайнер успішно приземлився у Канаді, ніхто не постраждав, проте пасажири кілька годин після приземлення залишалися на борту.

Девід Рехмар, колишній авіамеханік, що летів рейсом AF66, розповів BBC, що інцидент міг статися через відмову турбовентилятора.

За його словами, літак смикнувся, і пасажири запанікували.

"Пролунав гучний "бум", почалася вібрація, і я відразу подумав, що двигун відмовив", - сказав він.

Копирайт изображения DAVID REHMAR Image caption Двигун був пошкоджений, але крило лайнера було не ушкоджене, і літак успішно приземлився

За словами пана Рехмара, він думав, що літак впаде, бо боявся, що постраждав не лише двигун, а й крило.

Лайнер стабілізували через 30 секунд, пілоти швидко відключили пошкоджений двигун, додав пан Рехмар.

Майже годину A380 летів на трьох двигунах, поки не дістався аеропорту в місті Гус-Бей у східній частині Канади.

На фотографіях, зроблених пасажирами лайнера, видно повністю зруйноване покриття двигуна і невеликі пошкодження на поверхні крила.

Після приземлення пасажирам кілька годин довелося залишатися на борту, бо аеропорт в Гус-Бей не обладнаний для обслуговування аеробусів А380.

За словами пана Рехмара, пасажирам повідомили, що Air France відправила за ними два "Боїнги-777" з Монреаля.

Причини інциденту поки незрозумілі. Air France підтвердила факт серйозного пошкодження двигуна, із яким екіпаж "прекрасно впорався".

Пасажирів пересаджують на інші рейси.

Рік Інгебретсен, ще один пасажир, схвально відгукнувся про дії екіпажу під час і після інциденту: "Команда весь цей час працювала не покладаючи рук".

За його словами, пасажирів забезпечили харчуванням, командир екіпажу вийшов, аби заспокоїти пасажирів.