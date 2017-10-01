У Німеччині відсвяткували перший гей-шлюб

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У Німеччині перші двоє чоловіків одружилися у день, коли одностатеві шлюби стали легальними у тій країні.

Карл Крейле і Бодо Менде, які живуть разом вже 38 років, обмінялися обітницями у ратуші берлінського району Шьонеберг.

У неділю в низці німецьких міст працюють реєстраційні офіси - аби дати змогу парам побратися у перший день дії закону, який дозволив представникам ЛГБТ-спільноти одружуватися.

Шлюб надасть гей-парам ті ж самі податкові переваги та права на усиновлення, які мають гетеросексуальні пари.

Німеччина дозволила одностатевим партнерам реєструвати партнерські стосунки з 2001 року, але це не давало подружнім парам такого ж статусу, як шлюб.

Німецький парламент проголосував за запровадження рівності шлюбів у червні - після того, як канцлер Ангела Меркель несподівано відмовилася від свого давнього протистояння із парламентом щодо цього питання і проголосувала "за".