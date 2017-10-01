У Калинівці продовжують розміновувати склади - міноборони

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На території арсеналу в Калинівці тривають поодинокі вибухи, які не загрожують життю місцевих жителів та військових - про це заявили у міністерстві оборони.

"Військові сапери проводять розмінування технічної території арсеналу", - ідеться у повідомленні.

В оборонному відомстві також зазначили, що у районі розмінування працюють більше 200 військовослужбовців інженерно-саперних підрозділів.

Також до усунення наслідків залучили протипожежні танки, літаки авіації ДСНС та іншу техніку, більше 2 тисяч рятувальників.

Армія організувала посилену охорону арсеналу та прилеглих територій.

У Держслужбі із надзвичайних ситуацій зазначили, що станом на 14:00 1 жовтня відкритих осередків горіння немає.

Там нагадали, що до 03:00 2 жовтня заборонений рух повітряного транспорту в радіусі 12 кілометрів від Калинівки.

Навчання у садочках і школах, розташованих у зоні можливого ураження, планують відновити 2 жовтня.

Для надання психологічної допомоги жителям Калинівського району залучили групу екстреної психологічної допомоги.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У радіусі 12 кілометрів від Калинівки заборонені польоти

Внаслідок пожежі на арсеналі міноборони у Калинівці Вінницької області, яка спалахнула вночі проти середи, постраждали двоє людей, згоріли 34 тони боєприпасів.

Із району інциденту евакуювали понад 30 тисяч людей, але жителі військового містечка та довколишніх сіл вже почали повертатися до своїх домівок.

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що розмінування територій біля військових складів може тривати до кінця листопада.