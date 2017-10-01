На Мериліна Менсона під час виступу впали декорації

Копирайт изображения ANTHONY BISCARDI Image caption The large gun prop fell on Manson after he appeared to try and climb it

Американський рок-співак Мерилін Менсон травмувався на концерті в Нью-Йорку, де на нього під час виступу на сцені впали декорації.

Декорації зображували два величезних пістолета, на тлі яких виступав співак. Вони впали на сцену під час концерту в залі "Хаммерштейн Болрум" у суботу.

Очевидець повідомив ВВС, що Менсон лежав на сцені приблизноо 15 хвилин під простирадлом, після чого його на ношах винесли із зали і відвезли до лікарні.

Про його стан нічого не повідомляють. За словами очевидця Ентоні Біскарді, шанувальники співака відчували жах від того, що сталося.

Менсон виконував пісню Sweet Dreams, і приблизно на її середині почав лізти вгору по декораціях. Вони не витримали навантаження і обвалилися разом зі співаком, накривши його.

Копирайт изображения Daniel Boczarski/ GETTY Image caption 48-річного рок-співака чотири рази номінували на премію "Греммі"

На перших відеозаписах, опублікованих в соціальних мережах, видно, як працівники сцени і члени його гурту намагаються звільнити рокера від вантажу декорації, але він залишається під нею на сцені.

"Схоже, що він втратив свідомість, тому що ледве рухався", - розповів Біскарді.

За його словами, над Менсоном розтягнули чорне полотнище, а потім його винесли до машини швидкої допомоги.

Пізніше оголосили про скасування концерту через травму виконавця.

48-річний співак давав концерт у рамках нещодавно оголошеного гастрольного турне під назвою Heaven Upside Down. Він повинен був виступити в Бостоні у понеділок ввечері.