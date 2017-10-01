На Мериліна Менсона під час виступу впали декорації

  • 1 жовтня 2017
Grab from a video shows guns on stage just before falling Копирайт изображения ANTHONY BISCARDI
Image caption The large gun prop fell on Manson after he appeared to try and climb it

Американський рок-співак Мерилін Менсон травмувався на концерті в Нью-Йорку, де на нього під час виступу на сцені впали декорації.

Декорації зображували два величезних пістолета, на тлі яких виступав співак. Вони впали на сцену під час концерту в залі "Хаммерштейн Болрум" у суботу.

Очевидець повідомив ВВС, що Менсон лежав на сцені приблизноо 15 хвилин під простирадлом, після чого його на ношах винесли із зали і відвезли до лікарні.

Про його стан нічого не повідомляють. За словами очевидця Ентоні Біскарді, шанувальники співака відчували жах від того, що сталося.

Менсон виконував пісню Sweet Dreams, і приблизно на її середині почав лізти вгору по декораціях. Вони не витримали навантаження і обвалилися разом зі співаком, накривши його.

Копирайт изображения Daniel Boczarski/ GETTY
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На перших відеозаписах, опублікованих в соціальних мережах, видно, як працівники сцени і члени його гурту намагаються звільнити рокера від вантажу декорації, але він залишається під нею на сцені.

"Схоже, що він втратив свідомість, тому що ледве рухався", - розповів Біскарді.

За його словами, над Менсоном розтягнули чорне полотнище, а потім його винесли до машини швидкої допомоги.

Пізніше оголосили про скасування концерту через травму виконавця.

48-річний співак давав концерт у рамках нещодавно оголошеного гастрольного турне під назвою Heaven Upside Down. Він повинен був виступити в Бостоні у понеділок ввечері.

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