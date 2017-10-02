Незалежність Каталонії підтримали 90% учасників референдуму – влада регіону

Копирайт изображения Getty Images Image caption У центрі Барселони у неділю ввечері зібралися тисячі прихильників незалежності Каталонії

Влада Каталонії повідомила, що 90% учасників референдуму, який відбувся 1 жовтня у цьому іспанському регіоні, підтримали ідею незалежності від Іспанії.

При цьому явка була невисокою - у голосуванні, за даними каталонської влади, взяли участь 42,3% виборців.

Напередодні Конституційний суд Іспанії оголосив референдум незаконним.

Сотні людей постраждали в сутичках з поліцією, яка намагалася перешкодити голосуванню.

Копирайт изображения Reuters Image caption Карлес Пучмемон виступив з телезверненням до мешканців Каталонії

Глава уряду Каталонії Карлес Пучмемон заявив, що Каталонія завоювала право на незалежну державу. Він заявив, що референдум відбувся попри спротив Мадрида.

"У цей день надії та страждань громадяни Каталонії вибороли право оголосити незалежну державу у вигляді республіки", - заявив Карлес Пучдемон у телевізійному зверненні.

"Найближчими днями моя влада направить результати голосування до парламенту Каталонії, який представляє суверенні права нашого народу, для того, щоби він міг діяти відповідно до закону про референдум", - заявив глава уряду Каталонії.

Він додав, що Європейський Союз більше не може "продовжувати шукати інший шлях".

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Уряд Каталонії заявив про понад 800 постраждалих під час сутичок з поліцією по всій провінції. Сюди зарахували й тих, хто постраждав незначно, наприклад, від нападу паніки.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомляє, що поранено також 12 поліцейських. Поліція затримала трьох осіб.

Українці станом на ранок понеділка не зверталися до консульства України в Барселоні за допомогою, розповіла генеральний консул Оксана Драмарецька в ефірі телеканалу "112 Україна".

Вона також порадила українцям, які перебувають в Каталонії уникати масових скупчень людей, не брати участі у масових акціях та завжди мати при собі документи.

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На багатьох виборчих дільницях поліції вдалося не дати людям проголосувати. Поліцейські також конфісковували урни з бюлетенями.

Каталонська влада стверджує, що поліція закрила 319 з 2300 виборчих дільниць. Міністерство внутрішніх справ Іспанії каже, що закрили лише 92 дільниці.

У Жироні загін поліції особливого призначення виламав двері дільниці, де мав голосувати Карлес Пучдемон. З будівлі вигнали усіх присутніх. Лідер Каталонії проголосував на іншій дільниці.

Кореспондент ВВС у Барселоні Том Баррідж бачив, як місцеві жителі прогнали поліцію від однієї з виборчих дільниць.

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Мадрид направив у регіон тисячі поліцейських для забезпечення порядку і недопущення проведення референдуму.

Каталонську поліцію перевели під командування Мадрида, але, за словами очевидців, каталонські поліцейські не застосовували силу щодо населення.

Каталонський лідер Карл Пучдемон назвав насильство, до якого вдалися правоохоронці, невиправданим. Водночас віце-прем'єрка Іспанії Сорая Саенс де Сантамарія заявила, що поліція "діяла професійно та рівноцінно".

Каталонія - високорозвинена автономна область із населенням у 7,5 мільйона людей на північному сході Іспанії, яка має свою мову, культуру і широкі права, але не є незалежною республікою за іспанською конституцією.