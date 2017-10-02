На Донбасі підірвався боєць АТО - штаб

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У неділю, 1 жовтня, бойовики 14 разів порушили перемир'я. Унаслідок підриву на міні загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-сцентр штабу АТО.

Минулої доби впродовж дня бойовики дотримувались режиму тиші на луганському і донецькому напрямках, але після 18 години обстріляли укріплення ЗСУ неподалік Зайцевого.

Крім того, двічі застосовували гранатомети та стрілецьку зброю у районі Авдіївки.

На маріупольському напрямку бойовики стріляли біля Новотроїцького та неподалік Гнутового.

Також 1 жовтня вдень під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки підірвався на міні та отримав поранення несумісні з життям один український військовий, додали у штабі АТО.

На луганському напрямку зафіксували один обстріл неподалік Кримського.

У відповідь українські військові 12 разів застосовували зброю, додали в штабі АТО.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.