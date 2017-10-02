На Донбасі підірвався боєць АТО - штаб
У неділю, 1 жовтня, бойовики 14 разів порушили перемир'я. Унаслідок підриву на міні загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-сцентр штабу АТО.
Минулої доби впродовж дня бойовики дотримувались режиму тиші на луганському і донецькому напрямках, але після 18 години обстріляли укріплення ЗСУ неподалік Зайцевого.
Крім того, двічі застосовували гранатомети та стрілецьку зброю у районі Авдіївки.
На маріупольському напрямку бойовики стріляли біля Новотроїцького та неподалік Гнутового.
Також 1 жовтня вдень під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки підірвався на міні та отримав поранення несумісні з життям один український військовий, додали у штабі АТО.
На луганському напрямку зафіксували один обстріл неподалік Кримського.
У відповідь українські військові 12 разів застосовували зброю, додали в штабі АТО.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.