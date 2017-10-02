У Лас-Вегасі сталася стрілянина: є жертви

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Поліція Лас-Вегаса повідомляє про стрілянину біля відпочинково-розважального центру Mandalay Bay.

Повідомляється, що озброєний чоловік відкрив вогонь з вогнепальної зброї під час музичного кантрі-фестивалю у Лас-Вегасі.

На відео, опублікованому у соцмережах, зображено сотні людей, які втікають з місця інциденту під звук стрільби.

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Стрілянина почалася о 22:30 за місцевим часом (8:30 за Києвом), повідомляється про численні жертви.

Поліція радить людям залишити територію біля місця події.

За даними агенції Reuters, загинули щонайменше дві людини, ще 24 постраждали. На фото з місця подій, опублікованих в соцмережах, видно людей, що лежать на землі в крові.

Речник місцевого госпіталю повідомив американським ЗМІ про 20 осіб з вогнепальними пораненнями, яким надають допомогу.

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Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що стрілянина була інтенсивною.

Поліція попросила не повідомляти в мережі та в її ефірі про пересування своїх офіцерів, щоби не розкривати стрілку позиції спецназу. На час операції тимчасово призупинена робота аеропорту Лас-Вегаса.