У Запоріжжі горів хостел: загинули п'ятеро людей

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Уночі 2 жовтня у 2-поверховому будинку в Олександрійському районі міста Запоріжжя виникла пожежа. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, загоряння виникло на другому поверсі в окремо розташованій будівлі хостелу.

Пожежу ліквідовано о 04:15 на площі 100 кв.м. Під час ліквідації пожежі виявили тіла 4 загиблих осіб.

Рятувальники винесли з вогню п'ятьох осіб, з-поміж яких восьмирічна дитина. Врятованих госпіталізували, але одна людина померла в лікарні.

Як з'ясувалось в ході попереднього розслідування, хостел, який працював з кінця 2016 року не перевіряли на дотримання вимог пожежної і техногенної безпеки протягом 2016-2017 років.

За даними управління ДСНС у Запорізькій області, люди опинилися у вогняній пастці, оскільки на вікнах номерів встановлені решітки, а вихід через коридор унеможливлювався сильним задимленням.

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Гасіння пожежі ускладнювало те, що приміщення будівлі знаходилися під напругою 380 V, а електрощитова для відключення знаходилася в зоні горіння.

Найближчий пожежний гідрант, який знаходився на відстані 20 м. від місця пожежі, був демонтований, додали у відомстві.

Причину пожежі наразі встановлюють, додали в ДСНС.

Ввечері 6 вересня резонансна пожежа сталася в оновленому дитячому таборі "Вікторія" в Одесі.Там спалахнув один із двоповерхових дерев'яних корпусів.

Загинули троє дітей - усі вони учасниці хореографічного ансамблю. Їм було 8, 9 і 12 років.