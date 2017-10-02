Гривня падає через сезонність - НБУ

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Зниження курсу гривні у вересні після тривалого періоду зміцнення національної валюти від початку року пояснюється сезонними чинниками, - йдеться у Макроекономічному огляді НБУ за вересень.

Там констатують, що за вересень гривня девальвувала на 3,7%, але водночас нагадують, що від початку року курс зміцнився на 2,5%.

У НБУ пояснюють послаблення гривні зростанням попиту на тверду валюту від нафто- і газотрейдерів.

"Девальваційний тиск на гривню у вересні мав головним чином сезонний характер, спричинений традиційним зростанням попиту на іноземну валюту з боку нафто- та газо трейдерів, який підсилювався помірним зростанням цін на нафту на світовому ринку", - йдеться в огляді НБУ.

Крім того, у Нацбанку зазначають, що одночасно з боку населення знизилася пропозиція і зріс попит на валюту, "що, значною мірою, також пояснюється сезонним погіршенням курсових очікувань населення".

Для того, аби згладити курсові коливання, НБУ став виходити на ринок із валютними інтервенціями, і за вересень продав 166 млн доларів.

Водночас у Нацбанку нагадують, що від початку року валютні резерви країни поповнилися 1,5 млрд доларами за рахунок купівлі валюти на ринку.

Те, що у Нацбанку ставляться до зниження курсу гривні, як до тимчасового явища, підтверджується і подальшими кроками НБУ з лібералізації грошового і валютного ринків, зокрема, і скасування обмежень на видачу коштів з банківських рахунків населення.

Минулого тижня заступник голови НБУ Олег Чурій під час наради з керівниками провідних банків спростував припущення, що тиск на гривню посилився через те, що отримання Україною наступного траншу від МВФ посувається на пізніший час.

"Спостерігається зростання обсягів імпорту на тлі пожвавлення економіки. Крім того, спекуляції в ЗМІ щодо очікуваної восени девальвації гривні впливають на настрої населення, що у вересні вже збільшило обсяги купівлі іноземної валюти, незважаючи на тенденції, які спостерігалися з початку року", - заявив представник НБУ.

І все ж таки, на 2 жовтня НБУ знову знизив офіційний курс гривні - на 6 копійок - до 26,58 грн/долар.