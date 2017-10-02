Багаторазові сумки можуть стати причиною отруєння

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Багаторазові сумки можуть спричинити харчове отруєння, якщо у них класти сиру їжу, наприклад, м'ясо чи рибу. Про це попереджує британське Агентство зі стандартів харчових продуктів.

Навіть якщо не порушена герметичність упаковки, сумки можуть містити сліди шкідливих бактерій. Вони викликають проблеми зі шлунком.

Покупець повинен мати окремі мішки для сирої їжі, готової їжі та таких предметів, як миючі засоби.

Багаторазові мішки треба маркувати, щоб уникнути перемішування. Якщо тканину сумку забруднили, її треба випрати, а поліетиленовий пакет - викинути.

"Ми рекомендуємо прати тканинні сумки, якщо ви використовуєте їх для сирих продуктів", - йдеться у заяві на сайті агентства.

Попри те, що такі випадки рідкісні, упаковка курятини може бути потенційним джерелом інфекції. Випробування свідчать, що упаковка може містити бактерію під назвою кампілобактер. Цю бактерію вважають найпоширенішою причиною харчового отруєння у Великій Британії.

Отруєння, як правило, розвивається за кілька днів після вживання зараженої їжі і призводить до болю у животі, важкої діареї, іноді блювоти.

Яйця, риба та овочі з ґрунту також можуть спричинити харчове отруєння, додають на веб-сайті FSA.