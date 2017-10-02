Nissan представив сидіння, які реагують на зневоднення водія

Копирайт изображения Nissan Image caption Технологія "Замочування" від Nissan змінює колір покриття сидіння від поту водія

Компанія Nissan показала прототип чутливого до поту автомобільного сидіння, яке може допомогти попередити дорожні аварії.

Технологія, яку назвали "Замочування", змінює колір у разі концентрації солі у поті водія, що може свідчити про зневоднення організму.

Попередні дослідження Європейського інституту зневоднення показали, що водії зі зневодненням так само схильні помилятись за кермом, як і з алкогольним сп'янінням.

Наразі ще немає планів запустити технологію "Замочування" у масове виробництво.

Чутливим до поту покриттям, яке розробила голландська компанія Droog, можуть вкривати і кермо, що змінюватиме колір керма і передніх сидінь з синього на жовтий у разі зневоднення.

Експерт з питань бізнесу та сталого розвитку і професор Кардіффського університету Пітер Веллс вказує, що контроль додаткових чинників впливу на стан водія має такий же сенс, як і контроль технічного стану автомобіля.

"Це частина загальної ідеї, що недостатньо тільки контролювати стан автомобіля, але потрібно стежити і за станом водія", - каже професор.

Він вказує, що навряд чи технологія виявлення зневоднення приверну увагу багатьох людей, проте науковцю подобається сама концепція.

Професор Веллс назвав ще кілька ознак стану водія, які можна вимірювати. Серед них може бути емоційний стан, який можна визначити за допомогою рівня адреналіну та гормонів.

Всі ці чинники разом, як вказує пан Веллс, впливають на здатність водія нормально кермувати автомобілем.