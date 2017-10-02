Стівен Паддок: що відомо про стрільця з Лас-Вегаса

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Поліція заявила, що стрільця, який відкрив вогонь по людях у Лас-Вегасі, звали Стівен Паддок. Це 64-літній місцевий мешканець.

У результаті стрілянини загинули щонайменше 58 відвідувачів фестивалю кантрі-музики, а ще понад 500 отримали поранення. Сам стрілець вчинив самогубство.

Озброєний чоловік відкрив вогонь із 32-го поверху центру Mandalay Bay, біля якого просто неба відбувався фестиваль.

Паддок жив у місті Мескіт у штаті Невада. Співробітники поліції знайшли 10 гвинтівок у номері, де перебував стрілець.

У поліції заявили, що Паддок міг жити в готелі з 28 вересня.

Паддок до виходу на пенсію працював бухгалтером. У нього була ліцензія пілота легкомоторного літака, він володів двома літальними апаратами.

Агенція Reuters з посиланням на представників американської влади розповіла про психологічні проблеми у стрільця.

За даними каналу NBC, Паддок здійснив кілька транзакцій на десятки тисяч доларів, пов'язаних з ігорним бізнесом.

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У ФБР також заявили, що наразі не знайшли зв'язків стрільця з міжнародним тероризмом.

Шериф поліції Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо змалював Паддока, як озлоблену людину, яка хотіла поранити якомога більше людей.

За словами шерифа Ломбардо, Паддок не притягався за якісь протизаконні вчинки, за винятком одного випадку, про який шериф говорити відмовився. Пізніше з'ясувалось, що стрільця кілька років тому затримували за порушення правил дорожнього руху.

Слідчі обшукали його будинок у передмісті Лас-Вегаса. Представник місцевої поліції заявив, що нічого екстраординарного у будинку не знайшли.

Хоча додав, що під час обшуку знайшли якусь зброю.

"Це звичайний, ошатний будинок. Там нічого екстраординарного не знайшли", - сказав він.

Брат стрільця Ерік Паддок не зміг пояснити дії родича.

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"Це можна порівняти з падінням астероїда на нашу сім'ю", - сказав він в інтерв'ю Las Vegas Review-Journal.

Він також розповів, що у Стівена була подруга Меріла Данлі. Поліція деякий час шукала її, проте потім заявила, що та непричетна до стрілянини.

Брат стрільця також розповів, що їхній батько колись грабував банки і протягом деякого часу перебував у переліку найнебезпечніших злочинців ФБР.

У документі ФБР від 1969 року вказується, що батько Паддока планував пограбування банку, мав психопатичні схильності, а також був схильний до суїциду.

Він також розповів, що не вважав брата надто великим прихильником зброї. А будь-якого бойового досвіду у нього не було.

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"Де, чорт забирай, він взяв ці автоматичні гвинтівки? У нього немає бойового досвіду чи чогось подібного. Він звичайна людина, яка жила у себе в будинку, їздила грати в Лас-Вегас, він займався справами, любив бурріто", - розповів брат.

За словами іншого брата Паддока - Брюса, Стівен жив коштом здачі в оренду квартир, якими він володів разом з матір'ю, що живе у Флориді. Брюс додав, що брат був мультимільйонером.

У 2012 році Паддок подав до суду позов проти готельного комплексу Cosmopolitan в Лас-Вегасі. Він стверджував, що впав, спіткнувшись через перешкоду на підлозі, розповів його брат. Справу закрили в 2014 році за згодою сторін.