Помер американський рок-музикант Том Петті

У Каліфорнії помер американський музикант і рок-співак Том Петті, повідомила його сім'я і друзі.

66-річного музиканта виявили непритомним у його будинку в Малібу в ніч на понеділок. Медики встановили, що у нього зупинилося серце. Співака відвезли до лікарні, але врятувати його було неможливо, і пізніше того вечора він помер.

"Він упокоївся з миром о 20:40 за тихоокеанським часом (3:40 за Гринвічем, 6:40 за Києвом) в колі сім'ї, музикантів його групи і друзів", - повідомив менеджер співака Тоні Дімітріадес.

Як повідомляли раніше, лікарі констатували, що мозок музиканта не подає ознак активності і його відімкнули від системи життєзабезпечення.

Боб Ділан назвав звістку про смерть музиканта шоком.

"Він був чудовим виконавцем, сповненим світла. Він був другом, і я його ніколи не забуду", - сказав він.

Лише минулого тижня Том Петті (справа) і група Heartbreakers завершили концертний тур, присвячений 40-річчю цього гурту.

Том Петті здобув славу в 1970-х роках в складі своєї групи Tom Petty and the Heartbreakers завдяки таким хітам, як American Girl, Stop Draggin' My Heart Around, Breakdown, Listen to Her Heart і багатьом іншим.

Петті також досяг успіху і в соло кар'єрі. У 1989 році з'явився його альбом Full Moon Fever, головний хіт якого - Free Fallin' - досяг сьомого місця в хіт-параді Billboard Hot 100.

Наприкінці 1980-х Том Петті був співзасновником групи The Traveling Wilburys, і був у турах з Джорджом Гаррісоном, Бобом Діланом, Роєм Орбісоном і Джеффом Лінном.

Загалом у в його дискографії - три сольні альбоми і 13 в складі групи.

2002 року Петті вшанували зіркою в Залі слави рок-н-ролу.

За легендою, він вирішив стати музикантом, коли потиснув руку Елвісу Преслі в 1950-х роках.

Лише минулого тижня завершився його концертний тур, присвячений 40-річчю групи Heartbreakers.