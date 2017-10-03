Каталонія: референдум завершили на тлі сутичок

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761 людина постраждала після того, як поліція застосувала силу проти учасників забороненого Мадридом референдуму про незалежність Каталонії - про це повідомила влада регіону.

Іспанський уряд наказав силовикам зупинити процес голосування, оскільки конституційний суд визнав референдум незаконним.

Поліцейські не дали частині людей проголосувати та вилучали виборчі бюлетені і скриньки на дільницях.

У міністерстві внутрішніх справ Іспанії зазначили, що 92 дільниці для голосування зачинили впродовж дня.

У Барселоні проти демонстрантів застосували кийки і гумові кулі.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Каталонія: поліція жорстоко розганяє учасників референдуму

Каталонський лідер Карл Пучдемон назвав насильство, до якого вдалися правоохоронці, невиправданим. Водночас віце-прем'єрка Іспанії Сорая Саенс де Сантамарія заявила, що поліція "діяла професійно та рівноцінно".

Передають, що 12 поліцейських постраждали у сутичках. Трьох людей арештували.

Джулія Ґраелл - одна із тих, хто прийшов у неділю на дільниці - сказала ВВС, що "поліція почала бити людей - молодих і старих".

"Сьогодні я бачила найгірші дії, які уряд може застосувати до людей своєї власної країни", - сказала вона.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Поліція застосувала кийки проти людей у Барселоні

У неділю вранці жителі Каталонії за кілька годин до офіційного початку голосування почали шикуватися у черги на виборчих дільницях, які обладнали в школах. Подекуди біля входів стоять трактори, аби заблокувати поліцію.

Копирайт изображения Reuters Image caption Інформацію про кількість травмованих підтвердили також у місцевому департаменті охорони здоров'я

Копирайт изображения Dan Kitwood/Getty Image caption Попри спроби поліції заблокувати процес, декому з каталонців все ж вдається проголосувати

Виборчі дільниці відчинилися о 9:00 за місцевим часом (10:00 за Києвом), але організатори закликали людей прийти раніше, аби "захистити" місця для голосування. Голосування тривало до 20:00 за місцевим часом.

Влада Каталонії у соцмережах закликала жителів провінції не ігнорувати голосування і мирно опиратися діям поліції.

Копирайт изображения AFP Image caption Біля входів на деякі ділянки стоять трактори, щоб заблокувати поліцію

Неділя стане "важливим днем для демократії", сказав у інтерв'ю каталонському телеканалу TV3 віце-президент уряду Каталонії Оріол Джункерас.

"Ми подолали безліч перешкод, нас ніщо не зупинить, - додав він. - Якщо ми самі не захистимо свої права, то хто їх захистить?".

У бюлетенях для голосування лише одне питання: "Ви хочете, щоб Каталонія стала незалежною державою у формі республіки?", і два варіанти відповіді: "так" чи "ні".

Напередодні референдуму в Барселоні пройшла велика демонстрація противників голосування.

Копирайт изображения Reuters Image caption Виборці прийшли до шкіл пізно вночі, за кілька годин до їхнього відкриття

Демонстранти розмахували іспанськими державними прапорами і транспарантами "Каталонія - це Іспанія", і вийшли на центральну площу Барселони, де розташовані будівлі регіонального уряду і міської мерії.

Один із учасників демонстрації спалив каталонський прапор, інші спробували зірвати транспарант із написом "Більше демократії!", що висів на мерії.

Референдум, який уряд Іспанії оголосив незаконним, розділив каталонців і може призвести до конституційної кризи в Іспанії.

У суботу поліція Іспанії заблокувала будівлі 1300 з 2315 шкіл у Каталонії, в яких планували відкрити виборчі дільниці.

Раніше поліція взяла під контроль будівлю телекомунікаційного центру уряду Каталонії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Противники референдуму про незалежність Каталонії зібралися в суботу на демонстрацію в Барселоні

Мадрид направив у регіон тисячі поліцейських для забезпечення порядку і недопущення проведення референдуму. Додаткові сили поліції перебувають на двох кораблях у порту Барселони.

Іспанська влада напередодні референдуму конфіскувала бюлетені, накладала штрафи на каталонських чиновників і затримала десятки каталонських політиків.

Копирайт изображения AFP Image caption Мадрид відрядив у регіон тисячі поліцейських для підтримки порядку і недопущення референдуму

Багато з тих, хто вже перебуває у каталонських школах - це батьки та їхні діти, які відмовилися залишити будівлі після закінчення уроків у п'ятницю. Люди приносили спальні мішки або ночували на матах у спортзалі.

Каталонія - високорозвинена автономна область із населенням у 7,5 мільйона людей на північному сході Іспанії, яка має свою мову, культуру і широкі права, але не є незалежною республікою за іспанською конституцією.

Під час місцевих виборів у 2015 році до влади в Каталонії прийшов альянс партій, які виступають за незалежність. Водночас майже 40% виборців підтримали партії, які висловилися проти.