У Британії пропонують "універсальну" вакцину від грипу

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У Британії шукають приблизно 500 добровольців для випробування нової "універсальної" вакцини від сезонного грипу.

Ця експериментальна вакцина відрізняється від тієї, яка використовується зараз. Ту, яку щороку розробляють на основі прогнозу щодо того, який штам вірусу поширюватиметься кожного окремого сезону.

Нова вакцина діє проти тієї частини вірусу, що залишається щороку незмінною.

Розробники з Оксфордського університету кажуть, що їхня вакцина буде дієвою проти людського, пташиного і свинячого грипу.

На їхнє переконання, вона краще захищатиме людей від сезонних спалахів хвороби.

Додатковий захист

Імунізація - найкращий захист від грипу, але вона не завжди дієва.

Торік вакцина на 40% знизила ризик захворіти на грип у людей віком до 65 років. Але практично не діяла для людей старших 65 років, попри те, що вона гарно підходила для поширеного минулої зими штаму грипу.

Мірою старішання організму імунні системи людей слабшають. Вони не так добре, як молодші за віком, реагують на вакцину.

Професор Сара Ґілберт і група її однодумців вважають, що розроблену ними вакцину треба використовувати паралельно з цьогорічною.

Це перше в світі масштабне випробування такої вакцини на людях, кажуть у Національному інституті медичних досліджень, який підтримує цей проект.

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До участі у випробуванні нової вакцини запросили пацієнтів віком за 65, які живуть у графствах Оксфордшир і Беркшир.

Половина з 500 волонтерів отримають щеплення традиційної вакцини від сезонного грипу і препарат-плацебо, а половині - зроблять щеплення від сезонного грипу і введуть експериментальний препарат.

Нова вакцина по-новому захищає організм від грипу.

Вірус грипу під мікроскопом нагадує кулю, вкриту шпильками. Всі поширені зараз вакцини від грипу вчать імунну систему організму розпізнавати ці шпильки - або протеїни поверхні вірусу.

Але ці протеїни змінюються, а відтак має змінюватися і вакцина.

Нова експериментальна вакцина, натомість, вчить імунну систему організму створювати власні механізми імунного захисту, відомі як клітини-Т, здатні захищати від "кулі" - або незмінної основи вірусу.

Ця вакцина здатна долати багато різних штамів грипу. Її не треба буде змінювати щороку, на відміну від інших вакцин проти грипу.

Важкий сезон грипу

Професор Ґілберт, одна зі співзнасновниць компанії Vaccitech, так розповіла ВВС про свій винахід: "Ми розраховуємо, що захист організму завдяки новій вакцині триватиме більше року, але для цього потрібно буде провести додаткові клінічні дослідження".

"Цілком можливо, що в майбутньому щеплення від грипу робитимуть рідше - кожні п'ять років, а не щороку, як зараз. Але потрібно перевірити ступінь захисту в перший після вакцинації сезон грипу".

У Британії безкоштовні щеплення від грипу роблять таким категоріям пацієнтів:

Людям віком за 65

Вагітним

Дітям і дорослим із хронічними захворюваннями на зразок астми або ослабленими імунними системами

Мешканцям будинків опіки та інших установ

Дітям віком два і три роки станом на 31 серпня 2017, дошкільнятам і дітям молодших класів (дітям віком від двох до 17 років вакцину вприскують у ніс замість ін'єкції)

Опікунам

Джерело: NHS Choices

За словами дослідниці, нинішні випробування вакцини триватимуть два роки. Якщо вони будуть успішні, то вакцину ліцензують для широкого застосування.

Державна система охорони здоров'я Великої Британії - NHS - готується до важкого сезону грипу цієї зими по тому, як Австралія і Нова Зеландія пережили найгірші спалахи грипу за багато років.

Грип передається дуже легко, і навіть люди без симптомів чи з м'якими симптомами здатні заразити вірусом інших.

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