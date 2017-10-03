У Єгипті зростає "придушення ЛГБТ" через веселкові прапори

Копирайт изображения Facebook/Rainbow Egypt Image caption Уряд заявив, що арештував людей за допомогою зображень з концерту

Єгипетська влада заарештувала щонайменше 22 людини за останні чотири дні в рамках кампанії проти ЛГБТ, повідомляє організація Amnesty International.

32 чоловіка та одну жінку затримали за те, що вони підняли прапори веселки на поп-концерті в Каїрі минулого місяця, повідомляють активісти.

Як повідомляється, п'ятеро арештованих пройшли анальне обстеження.

Підняття прапорів викликало громадський протест. Після цього прокуратура почала розслідування.

Гомосексуалізм не є злочином згідно з єгипетськими законами.

Але влада регулярно заарештовує людей, яких підозрюють у заохоченні до гомосексуальної поведінки, за звинуваченнями в "розпусті", "аморальності" або "богохульстві".

Прапори підняли на концерті ліванської альтернативної рок-групи Mashrou' Leila. Її співак - відкритий гей. Такі дії на підтримку ЛГБТ - рідкісний випадок у консервативній мусульманській країні.

Через три дні, коли фото з концерту стали "вірусними", прокурор Набіл Садек наказав розслідувати "інцидент", який "підбурював до гомосексуалізму".

У неділю, шестеро чоловіків звинуватили у зв'язках із тими, хто піднімав прапори на концерті.

Вони та щонайменше 10 інших людей, яких заарештували минулого тижня, постануть перед судом. Вирок очікують 29 жовтня.

Жінку, яку підозрюють у піднятті прапору, також звинувачують у "пропаганді сексуальної розбещеності" та "розпусті".

У понеділок організація Amnesty повідомила, що в місті Дамьєтта затримали сьомого чоловіка через інцидент із прапором.

Ще шість чоловіків затримали в Каїрі через поширення "розбещеності" в онлайн додатках для знайомств. Ще чотири арешти відбулися в Гізі.

19-річного чоловіка позбавили волі на шість років, додали в Amnesty. Ще четверо перебували в поліцейських відділках Каїра.

Під час судово-медичної експертизи, п'ятеро заарештованих пройшли анальне обстеження. Такі процедури регулярно використовують для виявлення гомосексуального сексу в Єгипті, зазначили в організації.

"Примусове анальне обстеження рівнозначне катуванню - немає наукових підстав для проведення таких тестів, і їх не можна узаконити ні за яких обставин", - заявила Наджі Бунуам, директор кампанії Amnesty International в Північній Африці".

Члени Mashrou' Leila сказали, що події в Єгипті "розбили їхні серця".

Вони повідомили, що спочатку активісти просили їх не реагувати на події, однак потім вони вирішили не мовчати, бо "влада будь-яким способом йде на виконання найбільш жорстоких порушень прав людини."