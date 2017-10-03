Бойовики вперше стріляли з Градів під час "шкільного перемир'я" - штаб АТО

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Бойовики на Донбасі вперше від початку "шкільного перемир'я" застосували реактивну систему залпового вогню "Град". Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"В 16 годині ворог випустив 15 снарядів з "Граду" по опорних пунктах сил АТО на підступах до Гнутового", - ідеться у повідомленні.

Також там повідомили, що близько 1 ночі бойовики з автоматичного гранатомету обстріляли позиції ЗСУ у районі Гнутового на маріупольському напрямку.

"У результаті цього протистояння двоє наших захисників отримали поранення. Постраждалим одразу була надана кваліфікована медична допомога. На даний момент стан їхнього здоров'я задовільний", - зазначили у штабі.

На донецькому напрямку бойовики двічі обстріляли південно-східні околиці Авдіївки з гранатометів, великокаліберних і стрілецької зброї.