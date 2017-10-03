"ІД" оприлюднила відео з "російськими полоненими". Що про них відомо?

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Джихадистська організація "Ісламська держава" оприлюднила відео з двома російськими полоненими. Вони стверджують, що їх захопили під час боїв за сирійське місто Дейр-ез-Зор.

Російське міністерство оборони вже заявило, що люди на відеозаписі не мають не мають стосунку до збройних сил Росії.

У відеоролику один з полонених представився Романом Заболотним і каже, що народився в 1979 році в селищі Світанок Аксайського району Ростовської області.

Про другого чоловіка на відео, який весь час сидить мовчки, він повідомляє, що це Григорій Цуркану, 1978 року народження, уродженець Домодєдовського району Московської області.

Як з'ясувала Російська служба Бі-бі-сі, Григорій Цуркану в лютому 2015 року вступив до організації "Бойове братство" у Домодєдовському районі, і тоді його представляли як учасника бойових дій у Югославії і Сирії, хоча російська кампанія там почалася лише у вересні 2015 року.

Керівник Домодєдовського відділення "Бойового братерства" Олексій Кірін на відео упізнав пана Цуркану, але сказав Бі-бі-сі, що не знав про те, що його знайомий поїхав до Сирії.

Пан Кірін заявив, що "Бойове братство" не відряджує добровольців у Сирію.

Аккаунт в Facebook, що імовірно належить другому полоненому Роману Заболотному, не оновлювався із лютого 2016 року. Тоді на цій сторінці було написано про підтримку президента Росії Володимира Путіна.

На аватарі цієї сторінки зображена людина, дуже схожа на чоловіка з відео і одягнена у форму козачого так званого "Всевеликого війська Донського".

Про полонених двох росіян бойовики "ІД" повідомили ще 28 вересня. Тоді ж вони стверджували, що ще одного росіянина убили в бою. На думку бойовиків, всі троє були російськими військовими, однак російське міністерство оборони це заперечує.

За даними відомства, в Сирії не було випадків, коли військові гинули або потрапляли в полон. Але журналісти неодноразово повідомляли, що в Сирії крім регулярної російської армії діє "приватна військова компанія", в якій також служать росіяни.