"Каталонський референдум незаконний" - король Іспанії
Король Іспанії Філіп у телевізійному зверненні до народу засудив дії організаторів референдуму про незалежність Каталонії і заявив, що вони діяли "поза законом".
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Король Філіп VI сказав, що каталонські лідери, які організували референдум, показали "відсутність лояльності" до Іспанії. Він також зазначив, що опитування може поставити під загрозу економіку заможної автономії у північно-східному регіоні та всієї Іспанії.
Але він підкреслив, що Іспанія "подолає важкі часи".
Тисячі жителів Каталонії протестували проти насильства в Іспанії під час недільного голосування, де постраждали майже 900 людей.
Центральний уряд у Мадриді вважає референдум незаконним.