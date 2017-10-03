"Каталонський референдум незаконний" - король Іспанії

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Король Іспанії Філіп у телевізійному зверненні до народу засудив дії організаторів референдуму про незалежність Каталонії і заявив, що вони діяли "поза законом".

Король Філіп VI сказав, що каталонські лідери, які організували референдум, показали "відсутність лояльності" до Іспанії. Він також зазначив, що опитування може поставити під загрозу економіку заможної автономії у північно-східному регіоні та всієї Іспанії.

Але він підкреслив, що Іспанія "подолає важкі часи".

Тисячі жителів Каталонії протестували проти насильства в Іспанії під час недільного голосування, де постраждали майже 900 людей.

Центральний уряд у Мадриді вважає референдум незаконним.