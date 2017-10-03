Дональд Трамп назвав нападника з Лас-Вегаса божевільним

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Президент США Дональд Трамп, під час виступу перед журналістами сказав, що 64-річний Стівен Паддок, який відкрив вогонь по учасниках фестивалю музики кантрі, був божевільним.

"Думаю, у нього було багато проблем, і ми зараз серйозно вивчаємо його минуле", - додав він.

Президент відмовився відповідати на питання про те, чи можна назвати те, що сталося внутрішнім тероризмом.

Відповідаючи на питання про контроль над зброєю, пан Трамп сказав: "З часом ми обговоримо закони про вогнепальну зброю", але більше подробиць не повідомив.

Позиція пана Трампа щодо контролю над обігом зброї змінювалася протяго багатьох років.

У результаті стрілянини загинули щонайменше 58 відвідувачів фестивалю кантрі-музики, а ще понад 500 отримали поранення.

Озброєний чоловік відкрив вогонь із 32-го поверху центру Mandalay Bay, біля якого просто неба відбувався фестиваль.

64-річний нападник

Поліція заявила, що стрільця, який відкрив вогонь по людях у Лас-Вегасі, звали Стівен Паддок. Це 64-літній місцевий мешканець, він вчинив самогубство.

Паддок жив у місті Мескіт у штаті Невада. Співробітники поліції знайшли 10 гвинтівок у номері, де перебував стрілець.

У поліції заявили, що Паддок міг жити в готелі, з якого стріляв з 28 вересня.

Пан Паддок до виходу на пенсію працював бухгалтером. У нього була ліцензія пілота легкомоторного літака, він володів двома літальними апаратами.

Агенція Reuters з посиланням на представників американської влади розповіла про психологічні проблеми у стрільця.

За даними каналу NBC, Паддок здійснив кілька транзакцій на десятки тисяч доларів, пов'язаних з ігорним бізнесом.

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У ФБР також заявили, що наразі не знайшли зв'язків стрільця з міжнародним тероризмом.

Шериф поліції Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо змалював Паддока, як озлоблену людину, яка хотіла поранити якомога більше людей.

За словами шерифа Ломбардо, Паддок не притягався за якісь протизаконні вчинки, за винятком одного випадку, про який шериф говорити відмовився. Пізніше з'ясувалось, що стрільця кілька років тому затримували за порушення правил дорожнього руху.

Слідчі обшукали його будинок у передмісті Лас-Вегаса. Представник місцевої поліції заявив, що нічого екстраординарного у будинку не знайшли.

Хоча додав, що під час обшуку знайшли якусь зброю.

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"Це звичайний, ошатний будинок. Там нічого екстраординарного не знайшли", - сказав він.

Брат стрільця Ерік Паддок не зміг пояснити дії родича.

"Це можна порівняти з падінням астероїда на нашу сім'ю", - сказав він в інтерв'ю Las Vegas Review-Journal.