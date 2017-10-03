Копирайт изображения Reuters Image caption Кубинське посольство у Вашингтоні поновило роботу у 2015 році, коли відносини поліпшилися

США висилають 15 кубинських дипломатів через те, що уряд Куби не спромігся захистити американських дипломатів у Гавані від загадкових акустичних атак.

Працівникам посольства Куби, який висилають зі США, дали сім днів на те, щоби покинути американську територію.

Державний департамент оголосив про вислання дипломатів по тому, як минулого тижня США відкликали з Гавани понад половину американських дипломатів.

Більше 20 співробітників американського посольства нарікають на проблеми зі здоров'ям унаслідок загадкових, як вважають, акустичних атак у кубинській столиці.

"Таке рішення (вислати дипломатів. - Ред.) прийнято з огляду на неспроможність Куби вжити належних заходів для захисту наших дипломатів вдіповідно до її зобов'язань згідно з Віденською конвенцією. Цей наказ забезпечить рівність у наших дипломатичних операціях", - заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон.

Щонайменше 21 співробітник посольства США скаржився на проблеми зі здоров'ям - від травм мозку до втрати слуху, нудоти і запаморочень.

У перших повідомленнях згадувалася можливість акустичних атак, однак жодних доказів таких атак не виявлено.

Куба заперечує причетність до нападів на посольство, а США не покладають провину на можливі напади на кубинський уряд.

"Ми продовжуємо дипломатичні відносини з Кубою і співпрацюватимемо з Кубою над розслідуванням цих атак", - додав пан Тіллерсон у заяві.

Минулого тижня США стверджували, що не знають методів, засобів і способу атак на своїх дипломатів.

Загадкові атаки на Кубі