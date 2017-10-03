У США 10 млн людей проглянули російську рекламу

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Приблизно 10 мільйонів людей у США проглянули у мережі Facebook рекламні матеріали, куплені в Росії, перед президентськими виборами минулого року і після них.

Компанія оприлюднила такі цифри у блозі після того, як у понеділок вона передала понад 3000 куплених у Росії рекламних дописів федеральним слідчим.

За словами представників Facebook, більшість реклами була присвячена "суперечливим соціальним і політичним меседжам" на такі теми, як імміграція і право на володіння вогнепальною зброєю.

Росія заперечує спроби вплинути на перебіг президентських виборів у США.

Елліот Шрейг, віце-президент Facebook з питань політики і комунікацій, сказав, що компанія "продовжує вдосконалювати методологію для виявлення такої реклами".

У попередньому дописі на сторінці блогів у понеділок віце-президент Facebook з питань глобальних комунікацій Джоел Каплан оголосив, що до команди аналізу реклами додатково буде додано 1000 працівників.

Реклама, про яку мова, порушує політику Facebook, тому що висилається з неперевірених облікових записів.

Facebook заявив, що багато цих матеріалів не порушували вимог компанії щодо змісту.

Технічний велетень використовує для оцінки числа користувачів, які подивился рекламу, куплену росіянами, моделювання.

За словами Facebook, усі ці матеріали були виготовлені російським проектом, що має назву Internet Research Agency.

44% рекламних матеріалів були поширені перед виборами в США.