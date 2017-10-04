Каталонія оголосить про незалежність "найближчими днями"

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Лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив в інтерв'ю ВВС, що незалежність цього регіону від Іспанії буде проголошена в односторонньому порядку протягом найближчих днів.

У своєму першому інтерв'ю після недільного референдуму він заявив, що уряд Каталонії зробить такі кроки "до кінця цього - початку наступного тижня".

На питання про те, що каталонська влада збирається робити, якщо Мадрид візьме управління провінцією під свій прямий контроль (що дозволяє конституція Іспанії) або заарештує його самого, пан Пучдемон відповів, що це було б "помилкою, яка змінить все".

Він також додав, що зараз між Мадридом і його адміністрацією немає жодних контактів, і висловив свою незгоду з заявою Європейської комісії, яка назвала події в Каталонії внутрішньою справою Іспанії.

Раніше король Іспанії Філіп VI назвав безвідповідальною і небезпечною поведінку влади Каталонії, де 1 жовтня відбувся не визнаний ані Мадридом, ані Євросоюзом референдум про незалежність, який супроводжувався сутичками з поліцією.

За словами короля, безвідповідальна поведінка каталонської влади може поставити під загрозу економічну стабільність Іспанії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Король виступив із телезверненням до нації

У телезверненні до народу Філіп VI заявив, що ситуація, яка склалася в Іспанії, надзвичайно серйозна, і закликав до єдності.

Крім того, він наполягає на тому, що референдум був незаконним, а його проведення свідчить про неприйнятну нестачу лояльності з боку керівників регіону.

Загальний страйк

У вівторок профспілки оголосили про проведення в Каталонії загального страйку. Протестувальники блокували основні дороги в Каталонії, що призвело до транспортних заторів на багатьох напрямках.

Найбільший оптовий продуктовий ринок Барселони "Меркабарна" спорожнів: близько 770 компаній, що працювали там, припинили роботу.

Профспілки повідомили, що припинив роботу також морський порт Барселони. Практично не працює міське метро.

Аеропорт Барселони поки що функціонує в звичайному режимі. Також працює барселонське таксі.

Як ідеться в заяві профспілок, рішення про страйк ухвалили через порушення прав і нехтуванням свобод під час референдуму.

Сутички

Голосування ще до його початку визнав незаконним конституційний суд Іспанії, але, за даними регіональної влади, в ньому все одно взяли участь близько 2,2 млн людей.

За повідомленнями кореспондентів, після того як поліція заблокувала дільниці для голосування, активісти роздавали бюлетені на вулицях всім охочим.

Під час голосування сталися сутички між поліцією і активістами, постраждали сотні людей.

Деякі з правоохоронців, яким наказали не допустити голосування, відкрили стрілянину гумовими кулями. За даними влади Каталонії, у сутичках були поранені 33 поліцейських.

Зараз політичні лідери намагаються знайти вихід з ситуації, що склалася. Голова уряду Каталонії заявив про необхідність нової угоди з Мадридом про статус регіону, проте уряд Іспанії на чолі з Маріано Рахоєм заявив про можливе позбавлення Каталонії статусу автономії.

Представники каталонської влади заявляють, що за незалежність регіону виступили майже 90% жителів, які проголосували в неділю.

Однак явка виявилася нижчою, ніж очікували - всього 42%, що послаблює позиції Пучдемона на можливих переговорах з Мадридом про статус Каталонії.