Природоохоронці проти селфі з лінивцями в Instagram

Копирайт изображения World Animal Protection Image caption Через туристів, які позують з лінивцями та іншими істотами, дикі тварини страждають дедалі більше

Через моду серед туристів на селфі з тваринами дедалі частіше безвідповідальні туроператори забирають тварин з дикої природи. Про це свідчать дані доброчинної організації зі захисту тварин World Animal Protection.

Її фахівці виявили, що з 2014 року в Instagram побільшало селфі з екзотичними тваринами аж на 292%.

Організація закликала цей сайт подбати про "захист тварин на своїй платформі".

Instagram заявив, що працює з експертами для вирішення цієї проблеми.

"Ми забороняємо використовувати Instagram для полегшення або організації незаконної діяльності, яка завдає шкоди тваринам", - заявила компанія.

"Ми видаляємо контент, на який надійшли скарги і який потурає браконьєрству загрожених видів або продажу тварин для організованих боїв, а також такий, що містить насильство над тваринами", - додав сайт.

Instagram також повідомив, що контактує з фахівцями з дикої природи та шукає "шляхи надання нашій громаді інформації про дії, які можуть бути шкідливими для тварин та природи".

За словами представника World Animal Protection доктора Нейла Д'Крузе, "дуже страшно, що тварин викрадають з дикої природи і використовують як фото-реквізит для постів у соцмережах".

"Ці нещасні тварини дуже страждають - як перед, так і поза камерою", - наголосив він.

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Понад чверть фотографій, які проаналізувала благодійна організація, є "поганими селфі" - на них люди обіймають тварин, тримають їх або в інший неприйнятний спосіб взаємодіють з ними.

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Фахівці, що аналізують поводження з дикими тваринами в бразильському Манаусі та перуанському Пуерто-Алегрія, виявили докази того, що: