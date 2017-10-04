У Тернополі оголосили про спалах кору

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У Тернополі оголосили спалах кору і, аби зупинити поширення інфекції, з 10 жовтня дітей, які не отримали жодної вакцинації проти кору, не прийматимуть у дитсадки і школи, повідомила міськрада.

У місті зафіксували п'ять випадків захворювання дітей, свідчать дані Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України.

"Спалах кору оголошується тоді, коли фіксується три випадки захворюваності на кір. Станом на сьогодні у місті зафіксовано таких п'ять випадків", - пояснила заступник керівника відділу охорони здоров'я Тернопільської міськради Ольга Ярмоленко.

Зараз у Тернополі без жодного щеплення - 1134 дитини, а з порушенням графіку вакцинації - 8663 дітей, кажуть у міськраді.

За словами пані Ярмоленко, ті, хто вчасно не отримав вакцини, можуть це зробити найближчим часом:

"Вакцина проти кору у місті видається безкоштовно та є у достатній кількості", - сказала вона.

Раніше повідомляли, що у Києві за півроку зареєстрували 11 випадків кору.