Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Стрілок з Лас-Вегаса: ким був Стівен Паддок?

Стівен Паддок, який вбив 58 людей і поранив ще 500 осіб, встановив камери довкола і всередині готелю, з якого стріляв. Про це повідомила поліція. У ЗМІ розгорілася суперечка, чому його не називають терористом.

Дві камери у вестибюлі і одна в дверях дозволяла йому побачити, чи наближаються правоохоронці.

Слідство все ще намагається встановити, чому 64-річний американець відкрив вогонь по людях на концерті з готелю Mandalay Bay Hotel.

При цьому відомо, що у нападника був високий рівень планування.

Копирайт изображения BOSTON 25 NEWS

Шериф Джозеф Ломбардо розповів журналістам, що кількість і тип зброї у кімнаті свідчать про завчасно продуманий план дій: "Усе було детально сплановано, і я впевнений, що він оцінював всі свої дії".

Заступник шерифа Кевін Макмахілл вважає, що, ймовірно, напад припинився, коли Падлоку завадила стрілянина охорони.

Наймасовіша в історії США стрілянина викликала дебати в американському суспільстві з приводу законів про зброю, але президент Дональд Трамп заявив, що це обговорення зараз не на часі.

Чому його не називають терористом?

В інтернеті почалися запеклі суперечки, чому Стівена Паддока не називають терористом.

Новинні агентства і ЗМІ називали 64-річного чоловіка і "вовком-одинаком", і "дідусем", і "гравцем", і "колишнім бухгалтером" - але не використали слово "терорист".

Поки ми не знаємо, чим керувався Паддок, влаштувавши бійню. Свідчень його зв'язків з терористичними угрупованнями не знайшли, але немає доказів і того, що у нього було психічне захворювання.

Проте багато користувачів соцмереж впевнені, що, якби Паддок був мусульманином, його би практично одразу назвали терористом, негайно зв'язавши нападника з ісламськими екстремістами - навіть без жодних доказів.

Копирайт изображения Twitter Image caption "Якби цей хлопець був мусульманином, його б миттєво назвали терористом", - йдеться у цьому твіті.

Знаменитості, телезірки і вчені обговорюють, чому ж у випадку зі стріляниною в Лас-Вегасі термін "терорист" не використовується.

За законами штату Невада, акт тероризму - це: "Будь-які дії, пов'язані із застосуванням насильства для заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або смерті пересічним громадянам".

На федеральному рівні закон США називає "внутрішнім тероризмом" дії, які підпадають під три критерії: становлять небезпеку для людського життя, порушуючи закони країни або штату; покликані залякати або примусити до чогось громадян або представників влади; здійснені переважно на території США.

Копирайт изображения Getty Images

У визначенні, даному ФБР, також вказується, що для визнання будь-яких дій терактом має бути намір "залякати або примусити уряд, населення (або будь-яких представників цих двох груп) для досягнення політичних або суспільних цілей".

Саме цей елемент здається основним: напад влаштовується виключно для того, щоби здійснити масову шкоду, чи в такий спосіб нападник намагається вплинути на уряд або просунути якусь ідеологію?

Люди обговорювали між собою, чому існує явна невідповідність між тим, як описують підозрюваних з білим кольором шкіри і представників всіх інших рас.

Користувач Facebook Марсал з Індонезії написав: "Його не визнають міжнародним терористом? Можливо через те, що лице у нього не арабське!"

Оцінювальне судження

На ВВС існує чітке правило щодо використання слів "терорист" і "тероризм". У редакційних настановах ВВС йдеться: "Немає чіткого визначення, що таке терорист або терористичний акт. При використанні цього слова часто йдеться про оцінювальне судження. Тому нам не слід замінювати слово "терорист ", коли ми когось цитуємо, але самим краще його уникати".

"Це не означає, що ми уникаємо опису реальності і всіх жахів тієї чи іншої дії. Замість цього нам потрібно брати до уваги, як використання мови вплине на нашу репутацію в тому, що стосується об'єктивної журналістики".

Попри переважну більшість коментарів в інтернеті з критикою влади і ЗМІ за те, що Паддока не назвали терористом, були й інші голоси, які спробували зрозуміти, чому так відбувається.

"Це не тероризм - тероризм використовується, щоби залякати людей і примусити їх змінити свої політичні або релігійні погляди. В даному випадку відбулася масова стрілянина", - написав користувач Дон Інверсо.