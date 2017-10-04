У деяких песто солі більше, ніж у бургерах

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Кількість солі у деяких соусах песто збільшилась, попри заклики до зниження її вмісту.

Группа експертів та британських вчених із організації "Погоджених дій щодо солі і здоров'я" заявили, що органічне песто Sacla та італійське класичне песто No 1 містять більше солі на порцію, аніж бургер із МакДональдзу.

В організації зазначили, що жоден із соусів, який перевірили, у тому числі виробництва Sainsbury's і Tesco, не можна було б назвати корисним.

У компанії Sacla заявляли, що їхні продукти можна вживати під час дієти.

Справжні продукти

Експерти "Погоджених дій щодо солі і здоров'я" заявили, що кількість солей в обох соусах Sacla збільшилася, якщо порівнювати з останнім тестуванням у 2009 році. Тепер вони містять понад 1,5 грами солі на 47,5 г порції.

В інших соусах песто Napolina, Gino D'Acampo кількість солі перевищувала 2 грами на 100 г.

У соусах Tesco, Aldi, Italian Pesto Rosso та у соусі від Джеймі Олівера знайшли менше одного грама солі на 100 г порції.

Дієтолог організації "Погоджених дій щодо солі і здоров'я" Сара Олдертон зазначила: "Песто є продуктом повсякденного споживання, який їдять дорослі та діти, але люди, можливо, не усвідомлюють, наскільки він може бути солоним".

Пані Олдертон підкреслила, що жоден із продуктів, який протестувала організація "не можна назвати здоровим". Тому вона радить вживати песто менше, або намагатися використовувати інші соуси для макаронних виробів, у яких менше солі та жиру.

Прес-секретар Sacla сказала: "Ми наполегливо працюємо над створенням справжньої італійської продукції, яка є якісною і безпечною для вживання".

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З чого роблять песто?

Генуезький базилік

Лігурійська оливкова олія

Часник

Італійські кедрові горіхи

Сир пармезан

Сир пекоріно

Сіль грубого помолу

Дієтолог Елісон Тедстоун відзначає: "Багато популярних продуктів можуть містити неочікувану кількість солі". Він зазначив, що споживання солі скоротилося на 11%, проте виробникам не варто нехтувати цим питанням.