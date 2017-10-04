США відмовилися засудити в ООН кару за гомосексуалізм

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У раді з прав людини ООН пройшло голосування за резолюцію, яка засуджує смертну кару за "віровідступництво, богохульство, подружню невірність і гомосексуальні стосунки".

Резолюцію ухвалили більшістю голосів: "за" проголосували 27 країн, а 13 учасників висловилися проти, ще сім країн утрималися.

Сенсацію у західній пресі спричинили не підсумки голосування, а те, що США проголосували проти. Хоча Америка послідовно виступає за права сексуальних меншин. Дії Вашингтона вже засудили американські правозахисники.

Сполучені Штати опинилися у компанії Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Іраку, Бурунді, Ботсвани і деяких інших країн, не згодних із забороною смертної кари за гомосексуальні відносини в усіх країнах світу.

Росія не голосувала, бо минулого року її не переобрали до Ради з прав людини ООН за підсумками голосування Генасамблеї ООН.

Чому ж США опинилися серед цих країн?

Як пояснила прес-секретар держдепартаменту США Хезер Ноєрт, США жалкують, що їм довелося проголосувати проти і "засуджують" застосування смертної кари за гомосексуальні відносини.

За її словами, Сполучені Штати підтримали б резолюцію, якби вона стосувалася лише цих випадків. Однак, як пояснила пані Ноєрт, резолюція ООН має ширший зміст, і США не згодні з деякими її положеннями.

"Ми сподівалися побачити більш збалансований і точний варіант резолюції, який більш чітко відображає позицію держав, де законно застосовують смертну кару, наприклад, як у США ", - підкреслила прес-секретар.

Представник держдепартаменту сказала, що повідомлення ЗМІ про те, що США виступили проти скасування смертної кари за гомосексуалізм "вводять в оману".

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами Хезер Ноєрт, США рушіче засуджують смертну кару за гомосексуальні відносини і підтримали б резолюцію, якби вона стосувалася лише цих випадків

"США однозначно засуджують застосування смертної кари за гомосексуалізм, богохульство, подружню зраду і віровідступництво. Ми не розглядаємо випадки такої поведінки як злочину", - заявила Хезер Ноєрт.

Документ, який ухвалила рада з прав людини ООН, крім засудження вищої міри покарання за гомосексуальні відносини і подружню зраду, також скасовує смертну кару щодо неповнолітніх засуджених, вагітних жінок, психічно хворих, а також розумово відсталих людей.

Однак пояснення Вашингтона не задовольнило представників ЛГБТ-організацій США.

Директор правозахисної організації "Кампанія за права людини" Тай Кобб заявив: "Коли рада з прав людини ООН зробила надзвичайно важливий крок, адміністрація Трампа втратила можливість стати світовим лідером, не підтримавши цю важливу зміну".

Зараз у чотирьох країнах світу - Ірані, Саудівській Аравії, Судані та Ємені загрожує смертна кара за гомосексуальні стосунки.

Крім того, такого ж заходу можуть вжити у деяких провінціях Нігерії і Сомалі, а також на підконтрольних угрупованню "Ісламська держава" територіях Іраку і Сирії.

Також смертна кара за гомосексуальні відносини передбачена в законодавстві Афганістану, Мавританії, Пакистану, Катару і ОАЕ, але на практиці її практично не застосовують.

Проект резолюції представили вісім країн, які активно захищають права ЛГБТ: Бельгія, Бенін, Коста-Ріка, Мексика, Молдова, Монголія та Швейцарія.

"Це неймовірно, коли сотні мільйонів людей живуть в країнах, де будь-кого можуть стратити за те, що він любить когось "не такого", - каже Ренато Саббадіні, директор Міжнародної асоціації лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів (ILGA).