На кордоні з Росією зникли двоє прикордонників - ДПСУ

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Держприкодонслужба України повідомила про зникнення двох прикордонників, які патрулювали ділянку українсько-російського кордону "Зноб - Новгородське" на Сумщині.

Зв'язок з ними зник у вівторок близько 20:00.

"У той же час в російських засобах масової інформації з'явилося повідомлення про затримання представниками прикордонного управління ФСБ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону", - додають у Держприкордонслужбі України.

Тривають пошуки зниклих.

Російський сайт "Известия" повідомляє, що прикордонники Росії затримали у Брянській області двох порушників кордону.

З посиланням на представника прикордонної служби РФ російські журналісти додають, що затримані "представилися військовослужбовцями Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України".

Попередній інцидент

Кілька днів тому російські прикордонники повідомили про загибель одного свого співробітника при спробі кількох осіб прорватися з Росії до України біля села Тьоткіно, що на кордоні Курської області РФ та української Сумської області.

За даними ФСБ Росії, інцидент стався 30 вересня.

У ФСБ також додали, що одного з нападників затримали, інший загинув.

Пізніше у російських ЗМІ кількість загиблих порушників збільшилася до двох, а в українських соцмережах з'явилася неперевірена інформація про те, що одному з нападників вдалося потрапити на територію України.

У прикордонній службі України інформацію про проникнення заперечили.

Селище Зноб - Новгородське знаходиться приблизно за 150 км від російського села Тьоткіно.