Медики обіцяють побороти холеру до 2030 року

Копирайт изображения EPA Image caption Медики вперше озвучили такі плани

На конференції у Франції медики з усього світу зобов'язалися попередити 90% смертей від холери до 2030 року.

Від хвороби, яка поширюється через брудну воду, щороку гине більше 100 тис. людей.

Представники офіційних медустанов, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), гуманітарні та донорські об'єднання вперше озвучили таку обіцянку.

Наразі Ємен продовжує боротися з одним з найбільших зафіксованих спалахів холери в історії.

Хвороба поширилася охопленою війною країною внаслідок погіршення гігієни, антисанітарії та проблем з постачанням води.

Інфекцією, яку легко лікувати за умови використання спеціального медичного обладнання, заразилися 770 тис. людей, з яких 2 тис. померли. Багато з них - це діти.

Хвороба бідних

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чиста вода - одна з умов профілактики холери

Холера - інфекція, яка призводить до діареї. Її викликає їжа та вода, заражена бактерією Vibrio cholera.

Вона може швидко поширюватися у велелюдних та забруднених місцевостях.

Ліками від інфекції є дешеві солі від зневоднення, а зараження загалом легко уникнути за умови доступу людей до чистої води та окремих туалетів.

Однак по всьому світу понад 2 млрд людей мають проблеми з постачанням чистої води і перебувають у зоні ризику холери - такі дані ВООЗ.

Там додають, що вчасно виявляти спалахи хвороби не вдавалося через слабкість деяких систем охорони здоров'я, а також швидке поширення інфекції.

Доктор Домінік Легрос, який керує програмою боротьби з холерою у ВООЗ, розповів ВВС: "Ми не можемо й надалі спостерігати за такими величезними спалахами щороку. Ми маємо засоби, щоб запобігати їм, тож давайте їх використовувати".

"Якщо є вода і санітарні умови, то цього достатньо, щоб зупинити поширення холери", - додає медик.

"Ми це спостерігали зараз у таких країнах, як Сенегал, де змогли зупинити розповсюдження хвороби", - пояснює Домінік Легрос.

Холера вважається хворобою бідних, адже будівництво базової інфраструктури вимагає коштів.

Але на зустрічі щодо холери не йшлося про виділення грошей.

"Глобальний сором"

Копирайт изображения EPA Image caption Понад 99% хворих, які мають доступ до медицини, повністю одужують

За підрахунками благодійної організації Wateraid, вартість забезпечення однієї людини водою та необхідними санітарно-гігієнічними умовами складає 40 доларів.

Керівник Wateraid Тім Вейнврайт наголошує, що це "на диво дешево".

"Якщо подивитися на картину світу, то мапа спалахів холери фактично збігається з мапою бідності та маргіналізації", - каже пан Венврайт.

"Той факт, що ця хвороба, якій можна запобігати, все ще вражає 2,9 млн людей щороку та вбиває 95 тис. по всьому світі - це глобальний сором", - впевнений він.

Вакцина проти холери, яку приймають орально, - ще одна важлива частина боротьби проти живучої хвороби.

І хоча гарантувати захист вона може на період до трьох років, у ситуаціях, коли очікуються спалахи, це може врятувати тисячі життів.

Близько 900 тис. вакцин наразі надіслали до таборів біженців у Бангладеш, де перебуває майже півмільйона мусульман рохінджа, які рятувалися від насилля у сусідній М'янмі.

"Сама вакцина не вирішить проблему, вода та санітарія - ось довготривалі рішення", - попередив доктор Сет Берклі, голова Всесвітнього альянсу вакцинації та імунізації.

"А поки ми маємо працювати, щоб забезпечити і те, і те", - додав він.

У Північній Європі та США холеру вдається уникати вже 150 років.

Озвучені медиками зобов'язання мають на меті досягти того ж хоча б у кількох із найбідніших країн.

Щорічні випадки холери у світі:

Індія: 675 188 захворювань, 20 266 смертей;

Ефіопія: 275 221 захворювань, 10 458 смертей;

Нігерія: 220 397 захворювань, 8 375 смертей;

Гаїті: 210 589 захворювань, 2 584 смертей.

Джерело: Університет Джона Гопкінса.