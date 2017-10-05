Росія не підтвердила зустріч щодо прикордонників - ДПСУ

Копирайт изображения УНІАН Image caption У середу Держприкодонслужба повідомила про зникнення ‎прикордонників

Російська сторона поки що не підтвердила зустріч щодо двох затриманих українських прикордонників. Про це ВВС Україна у четвер зранку розповів помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Поки російська сторона не підтвердила зустріч. Чи відбудеться вона сьогодні - невідомо", - відзначив він.

Раніше повідомлялося, що у четвер очікується представницька зустріч російської та української сторін з приводу повернення затриманих.

Олег Слободян наголосив, що російські прикордонники ще уточнюють особи затриманих.

"Російська сторона сказала, що дійсно затримала двох невідомих, які представилися військовослужбовцями-прикордонниками, і попросила у нас копії документів наших [зниклих] військовослужбовців, щоб уточнити, чи це дійсно саме вони", - розповів помічник голови ДПСУ.

Водночас Олег Слободян заперечив інформацію, поширену одним з телеканалів, за якою затримані українці - керівник місцевого прикордонного відділу та його заступник - нібито відвідували у Росії баню.

"Не знаю, звідки взялася така інформація у телеканала. Жодних даних, які б це підтверджували, немає. Це, швидше за все, фейк, запущений російськими службами", - вважає Олег Слободян.

За його словами, наразі триває з'ясування всіх обставин ситуації, прокуратура порушила кримінальну справу.

Зниклі прикордонники

Image caption На Сумщині інженерне обладння українсько-російського кордону ще не почалося

Напередодні Держприкодонслужба України повідомила про зникнення двох своїх ‎прикордонників, які патрулювали ділянку українсько-російського кордону ‎‎"Зноб - Новгородське" на Сумщині. Зв'язок з ними зник ще у вівторок близько ‎‎20:00.‎

Олег Слободян уточнив ВВС Україна, що зниклі - офіцери молодшого складу.

Російський сайт "Известия" повідомив, що прикордонники Росії ‎затримали двох порушників кордону у Брянській області.‎

З посиланням на представника прикордонної служби РФ російські журналісти ‎додали, що затримані "представилися військовослужбовцями Сумського ‎прикордонного загону Східного регіонального управління Державної ‎прикордонної служби України".

Попередній інцидент

Копирайт изображения УНІАН

Кілька днів тому російські прикордонники повідомили про загибель одного свого співробітника при спробі кількох осіб прорватися з Росії до України біля села Тьоткіно, що на кордоні Курської області РФ та української Сумської області.

За даними ФСБ Росії, інцидент стався 30 вересня. У ФСБ також додали, що одного з нападників затримали, інший загинув.

Пізніше у російських ЗМІ кількість загиблих порушників збільшилася до двох, а в українських соцмережах з'явилася неперевірена інформація про те, що одному з нападників вдалося потрапити на територію України.

У прикордонній службі України інформацію про проникнення заперечили.

Селище Зноб - Новгородське знаходиться приблизно за 150 км від російського села Тьоткіно.‎