Росія не підтвердила зустріч щодо прикордонників - ДПСУ
Російська сторона поки що не підтвердила зустріч щодо двох затриманих українських прикордонників. Про це ВВС Україна у четвер зранку розповів помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
"Поки російська сторона не підтвердила зустріч. Чи відбудеться вона сьогодні - невідомо", - відзначив він.
Раніше повідомлялося, що у четвер очікується представницька зустріч російської та української сторін з приводу повернення затриманих.
Олег Слободян наголосив, що російські прикордонники ще уточнюють особи затриманих.
"Російська сторона сказала, що дійсно затримала двох невідомих, які представилися військовослужбовцями-прикордонниками, і попросила у нас копії документів наших [зниклих] військовослужбовців, щоб уточнити, чи це дійсно саме вони", - розповів помічник голови ДПСУ.
Водночас Олег Слободян заперечив інформацію, поширену одним з телеканалів, за якою затримані українці - керівник місцевого прикордонного відділу та його заступник - нібито відвідували у Росії баню.
"Не знаю, звідки взялася така інформація у телеканала. Жодних даних, які б це підтверджували, немає. Це, швидше за все, фейк, запущений російськими службами", - вважає Олег Слободян.
За його словами, наразі триває з'ясування всіх обставин ситуації, прокуратура порушила кримінальну справу.
Зниклі прикордонники
Напередодні Держприкодонслужба України повідомила про зникнення двох своїх прикордонників, які патрулювали ділянку українсько-російського кордону "Зноб - Новгородське" на Сумщині. Зв'язок з ними зник ще у вівторок близько 20:00.
Олег Слободян уточнив ВВС Україна, що зниклі - офіцери молодшого складу.
Російський сайт "Известия" повідомив, що прикордонники Росії затримали двох порушників кордону у Брянській області.
З посиланням на представника прикордонної служби РФ російські журналісти додали, що затримані "представилися військовослужбовцями Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України".
Попередній інцидент
Кілька днів тому російські прикордонники повідомили про загибель одного свого співробітника при спробі кількох осіб прорватися з Росії до України біля села Тьоткіно, що на кордоні Курської області РФ та української Сумської області.
За даними ФСБ Росії, інцидент стався 30 вересня. У ФСБ також додали, що одного з нападників затримали, інший загинув.
Пізніше у російських ЗМІ кількість загиблих порушників збільшилася до двох, а в українських соцмережах з'явилася неперевірена інформація про те, що одному з нападників вдалося потрапити на територію України.
У прикордонній службі України інформацію про проникнення заперечили.
Селище Зноб - Новгородське знаходиться приблизно за 150 км від російського села Тьоткіно.