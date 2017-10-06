Виробник іграшок відмовляється від "няні" зі штучним інтелектом

Копирайт изображения Mattel Image caption Так виглядає "няня" зі штучним інтелектом та камерою спостережння за немовлям

Американська компанія Mattel, яка спеціалізується на виробництві іграшок, вирішила відмовитися від виробництва "нянь" зі штучним інтелектом.

На це пішли через занепокоєння щодо порушень конфіденційності та інших прихованих наслідків використання пристрою.

Рішенню Mattel передувала кампанія проти використання штучного інтелекту у догляді за дітьми - навіть нетривалого.

Aristotle

На початку року виробник іграшок Mattel анонсував новий пристрій, який може співати колискові та розповідати казки. Назвали його Aristotle.

Зараз у Mattel заявили, що виробництво новинки вже не входить до стратегії компанії.

Хоча ще у січні Aristotle представляли як величезний стрибок у технологіях догляду за дітьми.

"Aristotle розробляли зі спеціальною метою та місією: допомогти батькам з застосуванням найновіших технологій штучного інтелекту, щоб їм було простіше захищати, розвивати і виховувати найцінніше, що в них є, - їхніх дітей", - заявили тоді у компанії.

Пристрій поєднав технології "домашнього помічника" та був оснащений невеличкою камерою спостереження за немовлям.

Зокрема, як говорили у компанії, Aristotle здатний слідкувати за тим, щоб вистачало всіх елементів догляду за дитиною та реагувати, якщо чогось не вистачатиме, зокрема, робити замовлення товарів.

Відмова

У липні Mattel призначила своїм новим технологом Свена Гер'єтса, який, як вважається, переглянув стратегію щодо Aristotle та вирішив відмовитися від її запуску.

Крім того, фірма зазнала критики щодо свого нового продукту.

Американська кампанія "За вільне від комерції дитинство" заявляла: "Aristotle - це не няня, а вторгнення. У дитячих спальнях не має бути корпоративного стеження".

Політики у США також були занепокоєні тим, що пристрій збирає інформацію, і запросили більше деталей про те, де ці дані зберігатимуться і як поширюватимуться.

Так звані "смарт-пристрої" для дітей викликають дедалі більше тривоги через ще не вивчений вплив технологій на процес емоційного розвитку дітей.

Інший продукт Mattel - лялька Barbie, яка може розмовляти і запам'ятовувати деталі попередніх розмов, - не мав значного успіху після того, як з'явився на ринку минулого року.