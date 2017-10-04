Пенсійна реформа: що змінюється, коли і для кого?

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Після того, як президент підпише схвалену парламентом реформу, українська пенсійна система зазнає суттєвих змін.

Ці зміни стосуються збільшення пенсій, а також порядку їхнього розрахунку.

Підвищення

Попри те, що голосування у Верховній Раді відбулося 3 жовтня, в уряді і надалі наполягають, що "осучаснення" пенсій відбудеться з 1 жовтня.

Під "осучасненням" в уряді розуміють застосування єдиного показника середньої зарплати при розрахунку пенсій.

У 2017 році цей показник - 3 764,4 грн.

Раніше близько половини українських пенсіонерів отримували пенсії, що обчислювалися на базі середньої зарплатні за 2007 рік. А різниця у виплатах працівникам з однаковим стажем, залежно від року виходу на пенсію, могла становити рази.

Виплати зростуть й через загальне підвищення мінімальної пенсії. Мінімальна пенсія буде 1 452 грн - це на 140 грн більше, ніж зараз (з 1 травня 2017 року мінімальна пенсія становить 1 312 грн).

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, в очікуванні завершення процедур із законом, - підпису президента та його публікації, - перерахунок пенсій вже розпочали.

Мінімальна і середня пенсії в Україні (грн. на місяць) 1312 мінімальна пенсія з 1 травня 2017 1880 середня пенсія у вересні 2017 1624 прожитковий мінімум на одну особу у вересні 2017 UNIAN

"Нова пенсійна система забезпечить підвищення пенсій для 9 млн пенсіонерів. Відходить у минуле пенсія 949 грн. З 1 жовтня - мінімум 1452 грн", - написав прем'єр у Twitter.

Він також подав інформацію про те, яким саме буде підвищення пенсій:

До 200 грн - 1,3 млн пенсіонерів

200-500 грн - 1,2 млн пенсіонерів

Понад 1000 грн - 1,1 млн пенсіонерів.

Середнє підвищення пенсій, за словами голови парламентського комітету із соціальної політики Людмили Денисової, становитиме близько 700 грн.

Прем'єр також наголошує, що з "1 жовтня не буде оподаткування працюючих пенсіонерів", а пенсійний вік не зросте.

Стаж, накопичення, індексація, скасування пільг

Попри величезну кількість поправок, зроблених депутатами між першим і другим читанням, логіку пропозицій уряду, який готував пенсійну реформу, зберегли.

Співвідношення середніх пенсій до доходів працівників 50% і більше отримують пенсіонери порівняно із працівниками у країнах ОЕСР 39% становила середня пенсія в Україні проти середньої зарплати у 2015 30% становить середня пенсія від середньої зарплати після зростання "мінімалки" до 3200 грн.у 2017 UNIAN

Пенсійна реформа, розроблена урядом і затверджена парламентом, передбачає також такі зміни:

1. Пенсійний стаж, потрібний для виходу на пенсію, за 10 років зросте до 35 років. Саме цю новацію опозиційні політики, а також деякі експерти називали "прихованим підвищенням пенсійного віку":

Зміни будуть поступовими, і показника у 35 років мають досягти у 2028 році,

У 2018 році для виходу на пенсію у 60 років треба мати страховий стаж у 25 років (раніше - 15 років),

Якщо стаж є меншим 25, але більшим 15 років, вийти на пенсію можна буде у 63 роки,

Якщо стаж становить від 15 до 16 років - вихід на пенсію посувається до 65 років,

Ті, в кого немає страхового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію від 65 років,

Додатковий страховий стаж, але не більше 5 років, можна буде купити.

2. Запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування від 2019 року:

Ті, кому на 1 січня 2019 року залишатиметься менше 10 років до виходу на пенсію, можуть відмовитися від внесення платежів до накопичувальної системи.

3. Скасування спеціальних умов виходу на пенсію для окремих категорій працівників:

Державні службовці, судді, прокурори, науковці, працівники освіти на інші категорії працівників, які отримували "спеціальні" пенсії та мали окремі умови виходу на пенсію за 15 різними окремими законами, втрачають право виходу на пенсію "за вислугою років", а пенсії для них нараховуватимуться за загальними правилами,

Окремі умови виходу на пенсію матимуть лише військовослужбовці, для яких, згідно із рішенням парламенту, до 1 листопада уряд має розробити спеціальний законопроект,

За півроку уряд також має розробити законопроект про запровадження професійної пенсійної системи, у якому буде передбачено умови виходу на пенсію для працівників шкідливих виробництв,

Парламент також зобов'язав уряд впродовж півроку провести аудит Пенсійного фонду та забезпечити створення єдиного реєстру тих, хто отримує соціальні виплати.

4. Запровадження індексації пенсій:

У 2019-2020 роках індексація здійснюватиметься за окремими рішеннями парламенту,

Від 2021 року відбуватиметься автоматична індексація, розрахована на 50% залежно від інфляції за попередній рік, і на 50% - залежно від зростання середньої зарплати за попередні 3 роки.

5. Збільшення максимальної суми Єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 15 мінімальних зарплат (наразі 48 тисяч грн.)

Встигли в останній момент?

Дефіцит Пенсійного фонду, який цього року сягнув понад 140 млрд грн, був найбільшою "дірою" українського бюджету.

Загальні видатки українського бюджету на 2017 рік становлять понад 790 млрд грн. Видатки Пенсійного фонду - 284 млрд грн, тобто співставні із третиною загальних бюджетних видатків.

При цьому більшість українських пенсій - близькі до межі прожиткового мінімуму.

Співвідношення пенсіонерів і працівників в Україні 12 млн кількість пенсіонерів 18 млн кількість осіб працездатного віку

16,4 млн кількість офіційно зареєстрованих працівників

12,3 млн кількість платників ЄСВ AFP

Тема пенсій була предметом особливої уваги головного зовнішнього кредитора України - МВФ. У квітні цього року експерти фонду навіть присвятили українській пенсійній системі окреме дослідження.

Наступного тижня міністр фінансів України планує вирушити до Вашингтона на переговори з МВФ. Очевидно, що з ухваленням пенсійної реформи, у порядку денному переговорів буде на одне суперечливе питання менше.