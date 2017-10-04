Російські військові: лідер "Фронту ан-Нусра" важко поранений
Російське міноборони заявило, що внаслідок російських авіаударів у Сирії лідер угруповання "Фронт ан-Нусра", близького до "Аль-Кайди", зазнав важких поранень, а 12 його польових командирів загинули.
Міноборони РФ із посиланням на власні джерела повідомило, що Абу Мухаммед аль-Джуляні втратив кінцівки внаслідок авіаудару у північній сирійській провінції Ідліб у вівторок.
Авіаудар здійснили після того, як російським військовим стало відомо місце зустрічі командирів угруповання.
"Абу Мухаммед аль-Джуляні зазнав багатьох важких осколкових поранень і, втративши руку, за інформацією кількох незалежних джерел, перебуває у критичному стані", - йдеться у повідомленні російського міноборони.
Поки що саме угруповання ніяк не прокоментувало заяви російських військових.
Ісламьске угруповання "Фронт ан-Нусра" ("Джебхат ан-Нусра") було створене у січні 2012 року під керівництвом аль-Джуляні і вважалося підрозділом "Аль-Кайди".
Росія почала військову операцію у Сирії у вересні 2015 року і назвала своєю метою знищення бойовиків угруповань "Ісламська держава" і "Фронт ан-Нусра".
Критики дій Москви вважають, що головним завданням Росії стала підтримка режиму сирійського президента Башара Асада, а не боротьба із джихадистами.