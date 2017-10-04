Російські військові: лідер "Фронту ан-Нусра" важко поранений

Копирайт изображения Hayat Tahrir al-Sham Image caption Угруповання "Фронт ан-Нусра" поки що ніяк не прокоментувало повідомлення про поранення їхнього лідера Абу Мухаммеда аль-‎Джуляні

Російське міноборони заявило, що внаслідок російських авіаударів у Сирії лідер угруповання ‎‎"Фронт ан-Нусра", близького до "Аль-Кайди", зазнав важких поранень, а 12 його польових ‎командирів загинули.‎

Міноборони РФ із посиланням на власні джерела повідомило, що Абу Мухаммед аль-‎Джуляні втратив кінцівки внаслідок авіаудару у північній сирійській провінції Ідліб у вівторок.‎

Авіаудар здійснили після того, як російським військовим стало відомо місце зустрічі ‎командирів угруповання.‎

‎"Абу Мухаммед аль-Джуляні зазнав багатьох важких осколкових поранень і, втративши руку, ‎за інформацією кількох незалежних джерел, перебуває у критичному стані", - йдеться у ‎повідомленні російського міноборони.‎

Поки що саме угруповання ніяк не прокоментувало заяви російських військових.‎

Ісламьске угруповання "Фронт ан-Нусра" ("Джебхат ан-Нусра") було створене у січні ‎‎2012 року під керівництвом аль-Джуляні і вважалося підрозділом "Аль-Кайди".‎

Росія почала військову операцію у Сирії у вересні 2015 року і назвала своєю метою ‎знищення бойовиків угруповань "Ісламська держава" і "Фронт ан-Нусра".

Критики дій ‎Москви вважають, що головним завданням Росії стала підтримка режиму сирійського ‎президента Башара Асада, а не боротьба із джихадистами.‎