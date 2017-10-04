У США ув’язнили жінку, яка не вакцинувала сина

Копирайт изображения WXYZ Image caption Ребекка Брюдоу спершу погодила вакцинацію сина із колишнім чоловіком, а потім відмовилася від неї

У американському штаті Мічиган жінку засудили до семи днів за ґратами після того, як вона ‎відмовилася виконувати судовий ордер на вакцинацію її дев'ятирічного сина.‎

Ребекка Брюдоу відмовилася від вакцинації дитини попри те, що погодила її із колишнім ‎чоловіком - батьком хлопчика.‎

Наразі її екс-чоловік отримав тимчасове первинне опікунство над дитиною, аби змогти ‎провести вакцинацію.‎

Законодавство штату Мічиган дозволяє батькам на власний розсуд відмовлятися від ‎вакцинації дітей, якщо вона суперечить їхнім особистим переконанням. ‎

Проте пані Брюдоу порушила закони, адже спершу погодила вакцинацію із колишнім ‎чоловіком, а вже потім відмовилася від неї. ‎

Справа почалася одразу після народження дитини - тоді подружжя вирішило не робити ‎новонародженому вакцинацію одразу, а дещо зачекати. Після розлучення у 2008 році ‎батько хлопчика наполіг, аби його синові таки зробили усі необхідні прививки, повідомляє ‎ABC News.‎

Проте, як пані Брюдоу заявила на суді, вона відмовилася від цього, бо вакцинація йшла ‎всупереч її переконанням.‎

‎"Я краще сидітиму за ґратами, але стоятиму за те, у що я вірю, аніж відмовлюся від того, у ‎чому переконана", - заявила вона.‎

Противники вакцинації - чиї позиції критикує медична спільнота - наполягають, що вона ‎шкодить дітям і спричинює аутизм.‎

Рівень вакцинації дітей у Мічигані один із найнижчих у США.‎

За словами представниці неприбуткової організації "Інформаційний центр національної ‎вакцинації" Барбари Фішер, це вже не перший випадок в цій країні, коли батьків ув'язнюють ‎через відмову від вакцинації дітей. При чому у США федеральний уряд не зобов'язує батьків ‎робити прививки, залишаючи регулювання цього питання урядам штатів або ж місцевим ‎шкільним округам.‎

Якщо батьки не слідують місцевим вказівкам щодо вакцинацій, їхнім дітям часто ‎забороняють ходити до школи, а батьків відтак можуть ув'язнити за дитячі прогули. Саме ‎тому багато батьків невакцинованих дітей обирають навчання своїх дітей дома, повідомила ‎пані Фішер у коментарі ВВС.‎