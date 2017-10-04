У США ув’язнили жінку, яка не вакцинувала сина
У американському штаті Мічиган жінку засудили до семи днів за ґратами після того, як вона відмовилася виконувати судовий ордер на вакцинацію її дев'ятирічного сина.
Ребекка Брюдоу відмовилася від вакцинації дитини попри те, що погодила її із колишнім чоловіком - батьком хлопчика.
Наразі її екс-чоловік отримав тимчасове первинне опікунство над дитиною, аби змогти провести вакцинацію.
Законодавство штату Мічиган дозволяє батькам на власний розсуд відмовлятися від вакцинації дітей, якщо вона суперечить їхнім особистим переконанням.
Проте пані Брюдоу порушила закони, адже спершу погодила вакцинацію із колишнім чоловіком, а вже потім відмовилася від неї.
Справа почалася одразу після народження дитини - тоді подружжя вирішило не робити новонародженому вакцинацію одразу, а дещо зачекати. Після розлучення у 2008 році батько хлопчика наполіг, аби його синові таки зробили усі необхідні прививки, повідомляє ABC News.
Проте, як пані Брюдоу заявила на суді, вона відмовилася від цього, бо вакцинація йшла всупереч її переконанням.
"Я краще сидітиму за ґратами, але стоятиму за те, у що я вірю, аніж відмовлюся від того, у чому переконана", - заявила вона.
Противники вакцинації - чиї позиції критикує медична спільнота - наполягають, що вона шкодить дітям і спричинює аутизм.
Рівень вакцинації дітей у Мічигані один із найнижчих у США.
За словами представниці неприбуткової організації "Інформаційний центр національної вакцинації" Барбари Фішер, це вже не перший випадок в цій країні, коли батьків ув'язнюють через відмову від вакцинації дітей. При чому у США федеральний уряд не зобов'язує батьків робити прививки, залишаючи регулювання цього питання урядам штатів або ж місцевим шкільним округам.
Якщо батьки не слідують місцевим вказівкам щодо вакцинацій, їхнім дітям часто забороняють ходити до школи, а батьків відтак можуть ув'язнити за дитячі прогули. Саме тому багато батьків невакцинованих дітей обирають навчання своїх дітей дома, повідомила пані Фішер у коментарі ВВС.