СБУ допитує кореспондента російського НТВ, затриманого в Києві
Працівники Служби безпеки України допитують кореспондента російського телеканалу НТВ В'ячеслава Немишева, якого у середу ввечері затримали у Києві. Це журналістам підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська.
"Поліція передала нам журналіста НТВ, у нього вилучили акредитацію у "ДНР", - повідомила вона агенції "Українські новини".
За її словами, наразі затриманого російського журналіста допитують, за підсумками допиту відомство ухвалить рішення про подальші дії щодо нього.
Раніше телеканал НТВ повідомив, що журналіста затримали після того, як він записував стендап, у ході якого розрізав ножем «Київський» торт.
"В цей момент його блокував невідомий, який домігся від місцевої поліції затримання працівника НТВ", - йдеться у повідомленні каналу.
Канал повідомив, що пан Немишев працював у програмі "Центральное телевидение".
Наприкінці серпня СБУ видворила з України журналістку російського Першого телеканалу Анну Курбатову.