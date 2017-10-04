СБУ допитує кореспондента російського НТВ, затриманого в Києві

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Працівники Служби безпеки України допитують кореспондента російського телеканалу НТВ ‎В'ячеслава Немишева, якого у середу ввечері затримали у Києві. Це журналістам підтвердила ‎речниця СБУ Олена Гітлянська.‎

‎"Поліція передала нам журналіста НТВ, у нього вилучили акредитацію у "ДНР", - повідомила ‎вона агенції "Українські новини".‎

За її словами, наразі затриманого російського журналіста допитують, за підсумками допиту ‎відомство ухвалить рішення про подальші дії щодо нього.‎

Раніше телеканал НТВ повідомив, що журналіста затримали після того, як він записував ‎стендап, у ході якого розрізав ножем «Київський» торт.‎

‎"В цей момент його блокував невідомий, який домігся від місцевої поліції затримання ‎працівника НТВ", - йдеться у повідомленні каналу.‎

Канал повідомив, що пан Немишев працював у програмі "Центральное телевидение".‎

Наприкінці серпня СБУ видворила з України журналістку російського Першого ‎телеканалу Анну Курбатову.‎