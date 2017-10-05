Подруга стрілка з Лас-Вегаса "не знала про його наміри"

Image caption Незадовго до трагедії в Лас-Вегасі Паддок перевів 100 тисяч доларів на рахунок на Філіппінах, де перебувала його подруга

Подруга Стівена Паддока, який влаштував у неділю стрілянину в Лас-Вегасі, вбивши 58 людей, нічого не знала про його плани, йдеться в її заяві.

"Він ніколи не говорив мені і не робив нічого такого, що якось могло б натякнути мені, що станеться щось жахливе", - йдеться в заяві Мерил Денлі, зачитаній її адвокатом.

Пані Денлі у середу прибула з Філіппін в аеропорт Лос-Анджелеса, де її чекали агенти ФБР, що розслідують трагедію в Лас-Вегасі.

За словами жінки, вона знала Стівена Педдока як "добру, турботливу і тиху людину".

"Я любила його і сподівалася на спокійне майбутнє разом", - додала жінка.

Пані Денлі добровільно прилетіла до Лос-Анджелеса з Філіппін у вівторок ввечері, аби поговорити з ФБР. За кілька тижнів до того, Паддок здивував її "дешевим квитком", аби вона змогла відвідати свою сім'ю.

Поки вона була на Філіппінах, він перевів їй 100 тисяч доларів, пояснивши, що це - на купівлю будинку.

"Я була вдячна, але, чесно кажучи, я хвилювався, що у такий спосіб він хоче розірвати стосунки, - сказала вона. - Я ніколи не думала, що він планує насильство проти когось".

"Секретне життя"

Копирайт изображения Getty Images Image caption ФБР заявило, що не пов'язує напад у Лас-Вегасі з тероризмом

У середу на прес-конференції в Лас-Вегасі шериф міста Джозеф Ломбардо заявив, що 64-річний Стівен Паддок протягом багатьох років жив секретним життям.

За його словами, протягом десятиліть він збирав зброю і боєприпаси, при цьому влада поки що не може сказати, що саме спонукало чоловіка відкрити вогонь по людях.

У ФБР кажуть, що жодного зв'язку з тероризмом поки що не виявили.

В результаті стрілянини по відвідувачах музичного фестивалю в Лас-Вегасі, влаштованої з 32-го поверху готелю Mandalay Bay, загинули 58 людей і понад 500 були поранені.

Сам Паддок, імовірно, наклав на себе руки до прибуття спецпідрозділів поліції. Під час обшуку в його номері виявили понад 20 одиниць вогнепальної зброї, а також боєприпаси.

Те, що відбулося в Лас-Вегасі, стало найбільшим за кількістю жертв випадком стрілянини у США.

Що ми знаємо про Паддока?

Копирайт изображения PADDOCK FAMILY Image caption 64-річний Стівен Паддок раніше працював бухгалтером і не викликав у поліції підозр

64-річний Стівен Паддок перебував на пенсії. У минулому він працював бухгалтером.

Паддок мешкав у комплексі для пенсіонерів в місті Мескит на північний схід від Лас-Вегаса. У нього була чинна ліцензія пілота легкомоторних літаків.

Тисячі людей слухали виступ співака Джейсона Олдіна, коли о 22:08 за місцевим часом пролунали перші постріли. Протягом приблизно 10-ти хвилин було випущено кілька сотень куль.

Глядачі намагалися ховатися, лягали на землю, тікали до виходів або допомагали іншим втекти, поки Паддок вів вогонь по людях. Імовірно, він по черзі стріляв з двох вікон готельного номера.

Копирайт изображения BOSTON 25 NEWS Image caption У номері Паддока виявили цілий арсенал зброї

Паддок, який, імовірно, наклав на себе руки до штурму поліцією його номера, не був судимий і не перебував у полі зору правоохоронної системи.

Під час обшуку номера Паддока поліція виявила 23 гвинтівки, в будинку нападника було знайдено вогнепальну зброю та вибухівку. Загалом у номері і будинку Паддока поліція виявила 47 одиниць вогнепальної зброї.