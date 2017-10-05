В зоні АТО двоє поранених за добу - штаб
- 5 жовтня 2017
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Унаслідок бойових дій на Донбасі минулої доби були поранені двоє українських військових, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.
Там зазначили, що один з них зазнав осколкового поранення на маріупольському напрямку "в результаті бойового протистояння неподалік Красногорівки".
Загалом за добу в зоні АТО було 19 порушень перемир'я, і сили АТО відкривали вогонь у відповідь, зазначили у штабі.
У самопроголошеній "ДНР" заявляють про порушення перемир'я з боку українських військових.