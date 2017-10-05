В зоні АТО двоє поранених за добу - штаб

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО / Facebook

Унаслідок бойових дій на Донбасі минулої доби були поранені двоє українських військових, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Там зазначили, що один з них зазнав осколкового поранення на маріупольському напрямку "в результаті бойового протистояння неподалік Красногорівки".

Загалом за добу в зоні АТО було 19 порушень перемир'я, і сили АТО відкривали вогонь у відповідь, зазначили у штабі.

У самопроголошеній "ДНР" заявляють про порушення перемир'я з боку українських військових.